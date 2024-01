NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Papiere von Nordex mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Analyst Ajay Patel am Montagmorgen in einer ersten Reaktion den Auftragseingang in Deutschland 2023./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2024 / 07:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D6554

