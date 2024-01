© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Omar Marques



Die PayPal-Aktie ist in den vergangenen zwölf Monaten um 24 Prozent gefallen, während der S&P 500 um 20 Prozent zugelegt hat. Wann wird es endlich besser? Der Rückgang der PayPal-Aktie wird von Markteilnehmern darauf zurückgeführt, dass das Unternehmen mit dem Verlust von Marktanteilen für seine Markenprodukte konfrontiert ist, was zu einem Rückgang der Transaktionsprozentsätze führt. Dies hat Truist-Analyst Andrew Jeffrey "frustriert". Der Analyst ist zwar immer noch bullish für PayPal, räumt aber ein, dass viele Investoren mehr Überzeugungsarbeit benötigen, um wieder einzusteigen. "Wir sind langfristige Bullen, basierend auf einem attraktiven Risiko-/Ertragsverhältnis, erkennen aber an, …