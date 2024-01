Zum 23. Mal ermittelte die Börse Düsseldorf per Umfrageaktion das Unwort der Branche für das vergangene Jahr. Der Sieg ging an einen Außenseiter. "Ultradiversifikation" wurde zum Börsen-Unwort für das Jahr 2023 gewählt. Zum 23. Mal ermittelte die Börse Düsseldorf per Umfrageaktion das Unwort der Branche für das abgelaufene Jahr. Nur knapp dahinter landete der Begriff "Aktienrente", gefolgt von "Soft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...