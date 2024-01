© Foto: picture alliance / imageBROKER | Schoening



Die deutsche Private-Equity-Gesellschaft Aurelius wird in großem Umfang eigene Aktien zurückkaufen. Bei der Aktie gibt es ein Kursfeuerwerk.Aurelius Equal Opportunities, eine Tochtergesellschaft der Beteiligungsgesellschaft Aurelius, hat am Montag ein großangelegtes Aktienrückkaufprogramm angekündigt, das den Rückkauf von bis zu 6,6 Millionen eigenen Aktien umfasst. Diese strategische Entscheidung ermöglicht es den Aktionären, ihre Anteile innerhalb eines Preisrahmens zu veräußern, der möglicherweise über dem aktuellen Marktkurs liegt. Die Annahmefrist für dieses Angebot beginnt am 17. Januar 2024 und endet voraussichtlich am 13. Februar 2024. Dabei bietet Aurelius auf Basis der …