Berlin (ots) -Der Start ins neue Jahr verläuft für APOTHEKE ADHOC rasant. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nutzten in den ersten zehn Tagen im Jahr 2024 mehr als 2,5 Millionen Besucher:innen das exklusive Newsangebot für den deutschsprachigen Apotheken- und Pharmamarkt. Das entspricht einem Zuwachs von mehr als 220 Prozent.E-Rezept, Apothekenprotest, Lieferengpässe, Schließungswelle: Das Online-Nachrichtenportal APOTHEKE ADHOC ist mit seinen Themen stets am Puls der Zeit. Dabei liefert die fachkundige und gut vernetzte Redaktion unter Leitung von Nadine Tröbitscher und Patrick Hollstein nicht nur brandaktuelle News, sondern bietet Leserinnen und Lesern auch eine Plattform zum Kommentieren und Austauschen. Hier wird nicht nur über die Apotheke und aus der Arzneimittelversorgung berichtet, sondern live aus dem System - und das rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.Mehr als 2,5 Millionen Visits verzeichnete das Newsangebot unter www.apotheke-adhoc.de in den ersten zehn Tagen des Jahres. Das ist ein Anstieg um mehr als 220 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. "APOTHEKE ADHOC berichtet aktuell, oft exklusiv und immer unabhängig. Unsere Stärke ist die Reichweite und der journalistisch aufbereitete Content in maßgeschneiderten Newsformaten", sagt Tom Bellartz, Herausgeber von APOTHEKE ADHOC und geschäftsführender Gesellschafter der ELPATO Medien GmbH. "Dazu zählt eine starke Präsenz auf Social Media, aber auch Formate wie Nachrichtensendungen, Podcasts oder Webinare sind uns wichtig." Damit verweist er auf den reichweitenstarken Auftritt der Marke bei Facebook (https://www.facebook.com/apothekeadhoc/), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/apotheke-adhoc/) oder Instagram (https://www.instagram.com/apothekeadhoc/). Auch die APOTHEKE ADHOC Webinare (https://webinar.apotheke-adhoc.de/) oder das tägliche Newsformat adhoc24 freuen sich immer größer werdender Beliebtheit.Mit Patrick Hollstein und Nadine Tröbitscher als Chefredaktion hat APOTHEKE ADHOC seit Juli vergangenen Jahres eine redaktionelle Doppelspitze, die im Apothekenwesen zu Hause ist. Dies macht sich nicht nur in der fachlichen Berichterstattung bemerkbar, sondern auch in der Wertschätzung, die die Marke den Apothekenberufen und der Branche entgegenbringt.APOTHEKE ADHOC ist der unabhängige Branchendienst für den Apotheken- und Pharmamarkt. Der kostenlose Newsletter kann unter www.apotheke-adhoc.de/newsletter abonniert werden.