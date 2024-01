Der Goldpreis steigt am Montagvormittag bis an die Marke von 2.058 US-Dollar. Gestützt von der Aussicht auf baldige Zinssenkungen der Fed sowie den zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten hält sich der Goldpreis auf hohem Niveau. Schwächer als erwartete Daten zu den US-Erzeugerpreisen am Freitag verstärkten die Erwartungen an eine baldige Lockerung der Geldpolitik durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...