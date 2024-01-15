DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DNB BANK 86/UND. FLR GB0040940875 16.01.2024 HZE/EOT
DNB BANK 86/UND. FLR GB0042636166 16.01.2024 HZE/EOT
DNB BANK UND. FLR LU0001344653 16.01.2024 HZE/EOT
MUNDYS SPA 17/25 MTN XS1558491855 16.01.2024 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DNB BANK 86/UND. FLR GB0040940875 16.01.2024 HZE/EOT
DNB BANK 86/UND. FLR GB0042636166 16.01.2024 HZE/EOT
DNB BANK UND. FLR LU0001344653 16.01.2024 HZE/EOT
MUNDYS SPA 17/25 MTN XS1558491855 16.01.2024 HZE/EOT