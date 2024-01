Die Aktie des Automobilzulieferers Continental klettert am Montagmorgen deutlich in die Höhe. Eine neue Analysteneinschätzung von JPMorgan beflügelt den Kurs. Analyst Jose Asumendi hält die Aktie für unterbewertet und hob sowohl Kursziel als auch Bewertung deutlich an. JPMorgan hat das Rating von "Neutral" auf "Overweight" angehoben und das Kursziel von 76 auf 100 Euro in die Höhe geschraubt. Analysten ...

