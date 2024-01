Die Aktien von Tesla haben einen holprigen Start ins Jahr 2024 erlebt, mit einem Rückgang von über zehn Prozent. Investorin Cathie Wood kauft nacht. Alles halb so wild?Einige der Gründe für den Kursrückgang sind laut dem Finanznachrichtenportal Barron's nicht Tesla-spezifisch. Die leichte Erhöhung der Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen auf knapp über 3,94 Prozent spiegele die unerwartet hohe Verbraucherpreisinflation wider. Diese Entwicklung erschüttere das Vertrauen einiger Anleger in eine mögliche Zinssenkung durch die US-Notenbank. Niedrigere Zinsen könnten sich positiv auf Aktienbewertungen auswirken und die Finanzierung von Autos verbilligen, was Unternehmen wie Tesla …