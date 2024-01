Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5190/ Die Wiener Börse Party (556 Folgen lang hiess es Wiener Börse Plausch) ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm ... Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In der Folge #566 geht es um den ersten Tag mit mehr als 200 Mio. Euro Handelsvolumen 2024, um Anmerkungen zum Fat Cat Day (danke an Robert Kleedorfer und Rüdiger Landgraf), um ein Sell vom Wifo (was sagt das IHS?) und um News zu Kontron, der Fonds-Statistik, Research zu Amag, FACC, Agrana, Verbund und Telekom Austria. Historisches habe ich zu EVN und Pierer Mobility. - "40x DAX und bis zu 40x Österreich", die tägliche Podcastshow im ...

