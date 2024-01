EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Konferenz

Erfolgreicher Jahresauftakt mit der zwanzigsten Ausgabe der Baader Helvea Swiss Equities Conference



15.01.2024 / 14:00 CET/CEST

Zum Jahresauftakt fand die dreitägige Baader Helvea Swiss Equities Conference in Bad Ragaz vom 10. bis zum 12. Januar 2024 statt. Insgesamt nahmen etwa 80 führende Schweizer Unternehmen und knapp 250 Investoren und Investorinnen an der Konferenz teil. Mehr als die Hälfte der sich vor Ort präsentierenden Unternehmen sind im Swiss Market Index gelistet. Im Rahmen von rund 1.000 Einzel- und Kleingruppengesprächen sowie Unternehmenspräsentationen fand ein intensiver Austausch zwischen Investoren und Investorinnen mit den präsentierenden Entscheidungsträgern statt. "Wir hatten eine großartige Konferenz und freuen uns darauf, auch im Jahr 2025 daran teilzunehmen", so Stephan Haferl, CEO der Comet Group. Der Verlauf des vergangenen Jahres sowie der weitere Ausblick waren dabei im Fokus der Anwesenden. "Der Veranstaltungsort bietet uns eine perfekte Plattform, um zu Beginn des Jahres mit Investoren zu sprechen. Wir hatten eine ausgezeichnete Konferenz", betont Adrian Widmer, CFO der Sika Techology AG. Trotz des weiterhin verhaltenen weltwirtschaftlichen Umfelds bleiben die Schweizer Unternehmen optimistisch, ihre längerfristigen Gewinnziele erreichen zu können. Sie äußerten sie sich jedoch mehrheitlich eher zurückhaltend zur aktuellen Geschäftsentwicklung und sahen vor allem in Europa noch keine Anzeichen für eine baldige Nachfragebelebung. Vor diesem Hintergrund konzentrieren sich die Erwartungen für eine Wachstumserholung insbesondere auf das zweite Halbjahr 2024, wobei mehrere Unternehmen jedoch eine erhöhte Prognoseunsicherheit betonten und deshalb von einer insgesamt eher graduell verlaufenden Aufhellung ausgingen. Mittelfristig zeigte sich ein Großteil der teilnehmenden Unternehmen überzeugt, dass ihre auf Zukunftsthemen ausgerichteten Wachstumsinitiativen sowie die starke Positionierung in langfristig attraktiven Nischenmärkten weiteres Gewinnsteigerungspotenzial eröffnen werden. Im Hinblick auf die Finanzplanung blieb das Ziel einer progressiven Dividendenpolitik ein zentrales Thema, wohingegen viele Unternehmen betonten, dass sie bei Erweiterungsinvestitionen und Übernahmen einen selektiven und renditeorientierten Ansatz beibehalten werden. "Die zwanzigste Ausgabe unserer Swiss Equities Conference war ein erfolgreicher Jahresauftakt zur diesjährigen Konferenz-Saison und für das neue Kapitalmarktjahr. Das Interesse an Schweizer Aktien ist ungebrochen und es freut uns sehr, dass auch in diesem Jahr zahlreiche Investorinnen und Investoren den Weg nach Bad Ragaz auf sich genommen haben für einen spannenden Austausch mit den Unternehmensvertretern vor Ort", so Oliver Riedel, Mitglied des Vorstands der Baader Bank. Die nächste Baader Helvea Swiss Equities Conference wird im Januar 2025 stattfinden. Weitere Details finden Sie auf unserer Website unter https://www.swissequitiesconference.com . Für weitere Informationen und Medienanfragen: Marlene Constanze Hartz

