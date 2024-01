In der vergangenen Woche sind die Bitcoin-ETFs in den USA zugelassen worden - der erhoffte Kurssprung durch die Nachricht blieb allerdings aus. Jetzt könnte Bitcoin kurz davor stehen, ein Verkaufssignal zu generieren. Zeit jetzt gewinne mitzunehmen? Bitcoin war das heiß diskutierte Thema der vergangenen Tage. Nach einigem Hin und Her wurden die ETF-Anträge für einen Spot-ETF am 10. Januar von der amerikanischen Börsenaufsicht SEC zugelassen. Im Vorfeld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...