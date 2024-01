Die BlackRock-Aktie (WKN: 928193) befindet sich seit Mitte Dezember im Konsolidierungsmodus. In den Wochen zuvor war der Kurs kräftig gestiegen, mit einem Plus von fast +27% seit Ende Oktober. Am Freitag gab es frische Zahlen. Können sie den Kurs nun wieder nachhaltig stimulieren? BlackRock vorgestellt BlackRock Inc. mit Sitz in New York City ist eine international tätige Investmentgesellschaft und mit Assets under Management von über 10 Billionen ...

