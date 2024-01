© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Seth Wenig



BlackRocks Vice Chairman Philipp Hildebrand sagte in Davos, dass sich die Wetten der Investoren auf Zinssenkungen in den USA als übertrieben erweisen werden.In einem Beitrag für Bloomberg Television auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos sagte der ehemalige Präsident der Schweizerischen Nationalbank, dass die rasche Verlangsamung des Verbraucherpreiswachstums in den USA den Finanzmärkten ein falsches Gefühl der Sicherheit hinsichtlich des zugrunde liegenden Drucks vermittelt. "Die Wareninflation wird weiter rapide sinken - wir haben jetzt negative Zahlen - und das drückt die Gesamtinflationszahlen dramatisch nach unten. Infolgedessen haben die Märkte jetzt das eingepreist, was ich für eine …