Die Wetten der Anleger auf zahlreiche Senkungen der Zinsen in den USA werden sich als übertrieben erweisen, wenn sich erst herausstellt, dass die Inflation hartnäckiger ist als erwartet. Dies prophezeit Philipp Hildebrand, Vice Chairman des weltgrößten Fondsmanagers Blackrock und ehemaliger Schweizer Notenbankchef, in einem Interview mit Bloomberg auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Ex-Notenbankchef: Inflation hartnäckiger ...

