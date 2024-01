Das Jahr ist gerade einmal zwei Wochen alt und Zalando liegt an der Börse bereits mit 17 Prozent hinten. Am Montag verliert die Aktie von Europas größtem Onlinemodehändler drei Prozent auf 17,84 Euro, nachdem JPMorgan-Analystin Georgina Johanan ihr Kursziel ein gutes Stück nach unten geschraubt hat.Mit Blick auf die Unternehmensziele für 2024 sei sie zwar zuversichtlich, so die Analystin in ihrer Studie vom Montag. Allerdings gebe es wenig Gründe, bereits jetzt schon in die Aktie zu investieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...