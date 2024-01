Ermittler der EU-Kommission werden im Zuge der laufenden Anti-Dumping-Untersuchung zu E-Auto-Importen aus China in den kommenden Wochen offenbar BYD, Geely und SAIC aufsuchen. In China produzierende nicht-chinesische Marken wie Tesla, Renault und BMW sollen nicht betroffen sein. Zur im Oktober 2023 von der EU eingeleiteten "Antisubventionsuntersuchung" - so die offizielle Bezeichnung - macht "Reuters" jetzt neue Details bekannt. Wie die Nachrichtenagentur ...

