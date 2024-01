Hanshow hat auf dem National Retail Federation 2024 Kongress in New York die bahnbrechende Polaris Pro Serie vorgestellt, die den innovativen Geist und die Vision des Unternehmens für "Full Color Sustainable Retail" voll und ganz verkörpert. Besucher können die Zukunft des Einzelhandels vom 14. bis 16. Januar am Stand 3365, Ebene 3, Javits Convention Center in NYC, erleben.

Hanshow Polaris Pro ist nicht einfach nur ein weiterer ESL es stellt eine neue Grenze in der Effizienz des Einzelhandels und der Kundenbindung mit neuen Kernfunktionen dar, die es von anderen unterscheidet:

Verbesserte Flexibilität im Einzelhandel und exzellente Multicolor-Displays: Die Hanshow Polaris Pro Serie definiert die Anpassungsfähigkeit von Einzelhandelsflächen durch ihre fortschrittliche Platzierungsflexibilität neu und ermöglicht eine nahtlose Integration in verschiedene Ladenlayouts. Ein atemberaubendes visuelles Upgrade wird durch ein deutlich größeres Verhältnis von Bildschirm zu Gehäuse erreicht, das größere Bildschirme mit schlankeren Rändern und die Möglichkeit bietet, sowohl horizontal als auch vertikal anzuzeigen.

Schlankes Design und langlebige Akkulaufzeit: Einzelhändler werden das Unibody-Design von Hanshow Polaris Pro zu schätzen wissen es ist bemerkenswerte 37 dünner als herkömmliche elektronische Regaletiketten. Dieses schlanke Profil wird mit einem dünneren und vom Benutzer austauschbaren Akku kombiniert, der eine Lebensdauer von bis zu einem Jahrzehnt hat, was eine anhaltende Leistung gewährleistet und den Wartungsaufwand reduziert.

Intelligente In-Store-Effizienz und Einkaufserlebnis: Mit einer präzisen Produktpositionierung und einer innovativen Blinklichtfunktion von einer Sekunde garantiert Hanshow Polaris Pro, dass sowohl Mitarbeiter als auch Kunden Produkte mit beispielloser Leichtigkeit auffinden können. Dadurch wird die Inventarverwaltung beschleunigt und das Einkaufserlebnis verbessert, was sich in einer erhöhten betrieblichen Produktivität niederschlägt.

Preissynchronisation und Zuverlässigkeit auf Millisekunden-Ebene: Die Fähigkeit der Hanshow Polaris Pro-Serie, Aktualisierungen im Millisekundenbereich vorzunehmen, lässt sich mühelos mit POS-Systemen synchronisieren und ermöglicht so eine sofortige und genaue Preisgestaltung in einem gesamten Einzelhandelsnetz. Diese Technologie ist robust genug, um die Funktionalität aufrechtzuerhalten, so dass auch bei unvorhergesehenen Netzwerk- oder Stromausfällen ein kontinuierlicher Betrieb gewährleistet ist.

Umweltfreundliche Herstellung: Polaris Pro verkörpert das Engagement von Hanshow für Nachhaltigkeit. Er wird mit Hilfe von mit sauberer Energie betriebenen Automatisierungsanlagen hergestellt, die den CO2-Fußabdruck reduzieren und eine hohe Konsistenz und Qualität gewährleisten. Das hochintegrierte Design des SiP-Chips verringert die Anzahl der elektronischen Komponenten und reduziert den CO2-Ausstoß weiter.

"Hanshow Polaris Pro ist nicht nur ein neues Produkt, sondern auch eine Aussage darüber, wohin die Einzelhandelsbranche gehen kann, wenn sie sich der Nachhaltigkeit verschreibt, ohne Kompromisse bei der Funktionalität einzugehen", sagte Shiguo Hou, CEO von Hanshow. "Diese Markteinführung ist ein Zeichen für unser unermüdliches Engagement, umfassende, nachhaltige und verbraucherfreundliche Einzelhandelslösungen anzubieten.

Über die Einführung von Hanshow Polaris Pro hinaus bot Hanshow auf der NRF 2024 einen ganzheitlichen Ansatz für Innovationen im Einzelhandel. In-Store-Marketing und KI-gesteuerte Lösungen stehen im Mittelpunkt. Hanshow zeigt, wie nahtlos integrierte Technologie die Interaktion mit dem Kunden personalisieren, den Ladenbetrieb optimieren und zur ökologischen Nachhaltigkeit beitragen kann.

Hanshow treibt seine Vision einer grüneren, digitaleren und nachhaltigeren Zukunft voran, mit der Verpflichtung, positive Auswirkungen auf die Branche zu schaffen und den Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten. Hanshows Engagement für kontinuierliche Innovation ist ungebrochen. Dieses Engagement erstreckt sich auch auf seine Partner, Stakeholder und die gesamte Gemeinschaft, deren unerschütterliche Unterstützung für den Erfolg des Unternehmens unerlässlich ist. Hanshow freut sich darauf, seine Zukunft und die aufregende Reise zur Verbesserung der Einzelhandelsbranche als Teil dieser globalen Gemeinschaft zu teilen.

Über Hanshow

Hanshow ist einer der Weltmarktführer in der Entwicklung und Herstellung von elektronischen Regaletiketten und digitalen Ladenlösungen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine Reihe von maßgeschneiderten IoT-Touchpoints und digitalen Ladenlösungen, die kundenorientierte Erkenntnisse liefern. Die Lösungen von Hanshow haben einer großen Anzahl von Geschäften in mehr als 50 Ländern und Regionen geholfen, ihre Abläufe zu rationalisieren, Preisstrategien zu optimieren und den Kunden ein persönlicheres Erlebnis zu bieten. Erfahren Sie mehr unter: www.hanshow.com

