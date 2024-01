Gute Nachrichten gibt es selten, doch hier ist eine: Im Supermarkt könnte bald alles wieder billiger werden. Was dahintersteckt und was Verbraucher jetzt wissen müssen: Eigentlich standen die Zeichen in Deutschland für 2024 auf einer weiteren Inflationswelle - die bisherige Entwicklung lässt aber annehmen: Das Gegenteil könnte der Fall sein. Denn tatsächlich werden gerade jetzt viele Produkte im Supermarkt, in Möbelhäusern & Co. wieder günstiger. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...