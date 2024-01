In dieser neuen Video-Schaltung mit der BNP Paribas diskutieren Conny und Kemal die träge Entwicklung des DAX im neuen Jahr und sektorspezifische Trends. Kemal gibt Einblicke in die Derivatemärkte, bespricht die niedrige Volatilität und Strategien, um an einer Konsolidierung der Aktienmärkte zu profitieren. Außerdem werden die US-Bilanzen und geopolitische Spannungen, besonders im Zusammenhang mit den Ölpreisen, thematisiert. Zum Schluss gibt es einen Blick auf die Most Actives.