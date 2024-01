Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) -PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk. (IDX: BBRI) BRImo von BBRI ist eine All-in-One-App für mobiles Banking, die darauf abzielt, die finanzielle Inklusion und die digitale Kompetenz zu fördern und das Kundenerlebnis für die digitale Transformation und nachhaltiges Wachstum zu verbessern."In der wettbewerbsintensiven Landschaft des Mobile Banking in Indonesien hat BRImo wesentlich zum Fortschritt des Sektors beigetragen. In weniger als vier Jahren ist die Zahl der BRImo-Nutzer von 2,9 Millionen 2019 auf 30,4 Millionen angestiegen", sagte Sunarso, Präsident und Direktor von BRI.Mit ihrem Slogan "All in BRImo" verkörpert BRImo Inklusivität und hat beeindruckende Bewertungen (4,7 im App Store, 4,5 im Google Play Store). Im dritten Quartal 2023 verzeichnete BRImo einen Transaktionswert von 2.984 Billionen IDR, was das Geschäft von BRI mit einem gebührenbasierten Einkommen von 1,8 Billionen IDR antreibt und ein kontinuierliches Wachstum verspricht.BRImo ermöglicht die digitale Kontoeröffnung in nur sieben Minuten im In- und Ausland in 11 Ländern, die finanzielle Eingliederung mit einem kartenlosen Ökosystem (einschließlich QR-Code-basierter Zahlungen), eine One-Stop-Lösung für alle Kundenbedürfnisse, wie z. B. Finanzsupermarkt, digitale Kreditvergabe, Investitionen und die Integration von Tochtergesellschaften, und erleichtert es Kunden, sich direkt über BRImo zu beschweren.BRImo erleichtert auch die Eröffnung von Fremdwährungssparen mit Mehrwährungsoptionen. Neben der Verbesserung des Lebensstils der Kunden bietet BRImo Anlagemöglichkeiten wie Festgeld, Kundenfonds und Pensionsfonds.BRImo fördert das Girokonto-Sparkonto (CASA), indem es zu häufigen Transaktionen anregt, die Kunden zur Aufrechterhaltung ihres Guthabens motiviert und BRI zu ihrem Hauptkonto für tägliche Transaktionen macht. Durch den Einsatz von Big-Data-Analysen versucht BRImo, die Wertschöpfungsketten der Kunden zu optimieren, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen.Um die Kluft zwischen Technologie und Vertrauen zu überbrücken, hat BRI Tausende seiner Mitarbeiter als digitale Berater mobilisiert - freundliche Experten, die nicht nur sichere und bequeme BRImo-Transaktionen leiten, sondern auch die finanzielle und digitale Kompetenz in ganz Indonesien verbessern. BRI legt außerdem großen Wert auf die Vertraulichkeit der Daten und bietet robuste Sicherheitsmaßnahmen wie PINs, OTPs und CVVs, die Ihr mobiles Banking sicher machen."BRImo strebt ein nachhaltiges Wachstum durch digitale Spitzenleistungen an, um neue Kundensegmente zu erreichen und personalisierte Beziehungen zu fördern. Durch die Betonung von Innovationen ist BRImo in der Lage, in der sich ständig weiterentwickelnden Finanzlandschaft erfolgreich zu sein", sagte Sunarso.Weitere Informationen über BRI und BRImo finden Sie unter www.bri.co.idSchlüsselbegriffe: BRI; BBRI; Sparkonto; BRImo; Super App; finanzielle Inklusion; digitale Kompetenz; nachhaltiges Wachstum; digitale TransformationFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2318117/Image_alt4.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/brimo-die-mobile-banking-super-app-als-motor-fur-nachhaltiges-wachstum-der-bank-rakyat-indonesia-302034755.htmlPressekontakt:A. Hendy Bernadi,Konzernsekretär,Tel: 021-575-1966,Fax: 021-570-091,E-Mail: humas@bri.co.idOriginal-Content von: Bank Rakyat Indonesia (BRI), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173154/5692337