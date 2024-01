Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US7864492076 Safeguard Scientifics Inc. 15.01.2024 US7864493066 Safeguard Scientifics Inc. 16.01.2024 Tausch 100:1

US91818X2071 UXIN Ltd. 15.01.2024 US91818X3061 UXIN Ltd. 16.01.2024 Tausch 10:1

