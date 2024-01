Deutsche Wirtschaft schrumpft um 0,3 Prozent

Werbung







Wie das Statistische Bundesamt am Montag bekanntgab, ist das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Prozent zurückgegangen.



Nach dem Rückgang von 2020 ist 2023 das zweite Jahr mit einem rückläufigen BIP in diesem Jahrzehnt. Grund für den Rückgang sind laut Ruth Brand, der Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, die hohen Preise, ungünstige Finanzierungbedingungen und eine geringere Nachfrage aus dem In- und Ausland.



Besonders niedrig war die Bruttowertschöpfung im Produzierenden Gewerbe, die im Vergleich zum Vorjahr um 2% niedriger ausfiel. Stützend hingegen waren die Automobilbranche und der Dienstleistungssektor. Der Arbeitsmarkt hingegen zeigte sich weiterhin robust. Mit 45,9 Millionen Erwerbstätigen im Schnitt waren in Deutschland so viele Menschen wie noch nie zuvor und rund 330.000 mehr als noch im Vorjahr beschäftigt.















