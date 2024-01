Die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall ist auch in diesem Börsenjahr einer der Top-Werte im deutschen Leitindex. Die Gründe liegen auf der Hand. Beim Unternehmen aus Düsseldorf reiht sich Auftrag an Auftrag. Auch an diesem Montag berichtet Rheinmetall über einen "bedeutenden Auftrag von der Bundeswehr".Rheinmetall wird über 470.000 Scheinziele aus seiner Birdie-Produktreihe an die deutschen Streitkräfte liefern. Der Auftrag, der von Dezember 2023 bis Dezember 2029 läuft, hat einen Wert von nahezu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...