Verbio passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2023/24 an Leipzig, 15. Januar 2024 - Verbio passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2023/24 an und erwartet nun ein EBITDA von EUR 120 Mio. bis EUR 150 Mio. (zuvor: EUR 200 Mio. bis EUR 250 Mio.; 2022/23: EUR 240,3 Mio.). Die Nettofinanzverschuldung soll bei EUR 145 Mio. bis EUR 175 Mio. (zuvor erwartet: EUR 110 Mio. bis EUR 150 Mio.; 2022/23: Net Cash EUR 57,4 Mio.) liegen. Das Management fokussiert sich auf den erfolgreichen Abschluss der laufenden Investitionsprojekte. Der Hauptgrund für die Prognoseanpassung ist der wider Erwarten anhaltende Druck auf die Ethanol- und THG-Quotenpreise insbesondere durch die massiven, fraglichen Importe fortschrittlichen Biodiesels aus Asien in 2023. Nach eingehender Prüfung ist nicht mehr davon auszugehen, dass sich die Preise kurzfristig ausreichend erholen, um das zuvor erwartete Ergebnis zu erreichen. Ausführliche Informationen über die Geschäftsentwicklung des abgelaufenen Halbjahres finden Sie im Halbjahresfinanzbericht 2023/24, der am 08. Februar 2024 unter www.verbio.de abrufbar sein wird. Über Verbio Wir bei Verbio machen mehr aus Biomasse: In unseren Bioraffinerien verarbeiten wir Roh- und Reststoffe aus der regionalen Landwirtschaft zu klimafreundlichen Kraftstoffen, grüner Energie und erneuerbaren Produkten für Chemie und Landwirtschaft. Darüber hinaus stellen wir hochwertige Komponenten aus nachhaltig erzeugter Biomasse für die Futter- und Nahrungsmittelindustrie bereit. An unseren Standorten in Deutschland, Polen, Ungarn, Indien, den USA und Kanada beschäftigen wir mehr als 1.000 Mitarbeitende. Unser Leitsatz "Pioneering green solutions" fasst zusammen, was unser internationales Team antreibt: Mit innovativen Technologien und grünen Lösungen gestalten wir den gesellschaftlichen und industriellen Wandel hin zu Klimaneutralität und ökologischer Produktion. Wir tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu bewahren und nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Erde zu hinterlassen. Dabei verbinden wir globales Wachstum mit wirtschaftlichem Erfolg, gesellschaftlicher Verantwortung und Versorgungssicherheit. Die VERBIO-Aktie (ISIN DE000A0JL9W6 / WKN A0JL9W) ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Unser Hauptsitz ist in Zörbig, Deutschland. Wichtiger Hinweis Diese Veröffentlichung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Verbio SE beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in Deutschland und der EU sowie Veränderungen in der Branche gehören. Verbio übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Veröffentlichung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden. Kontakt: Verbio SE

Ritterstraße 23 (Oelßner's Hof)

04109 Leipzig



Alina Köhler

Investor Relations

Tel: +49(0)341/308530-299

E-Mail: ir@verbio.de









