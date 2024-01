BNB Kurs Prognose: Werden die Bitcoin ETFs zum Problem für Binance?

Der BNB-Kurs hat sich überraschend schnell von den Problemen des Vorjahres erholt. Immerhin ist das Binance-Universum im letzten Jahr kräftig durchgerüttelt worden mit Änderungen, die sich so wohl nur die wenigsten vorstellen können hätten. Nicht nur der ehemalige CEO Changpeng Zhao (CZ) ist zurückgetreten, die Behörden in den USA haben auch den Druck auf die größte Kryptobörse der Welt erhöht, sodass es zu einer Strafzahlung gekommen ist, die die Welt noch nicht oft gesehen hat. Mehr als 4 Milliarden Dollar musste Binance hinblättern, um die US-Justiz fürs Erste zu besänftigen. Am Kurs spiegelt sich das heute nicht wider. Bleibt die Frage offen, wie die Bitcoin ETFs das Machtverhältnis verschieben können und wie sich das alles auf den BNB-Kurs auswirken könnte.

Schaden die Bitcoin ETFs dem BNB-Kurs?

Um Binance hat sich inzwischen schon ein ganzes Ökosystem entwickelt und auf der eigenen Smart Chain ist der BNB Coin das Herzstück. Der BNB-Kurs war im letzten Jahr massiven Schwankungen ausgesetzt, genau wie die Kryptobörse selbst. Regulatorische Unsicherheiten, verlorene Lizenzen in mehreren Teilen der Welt, Mitarbeiterentlassungen und ein neuer CEO sind nur ein paar der Dinge, mit denen die Exchange im letzten Jahr zu tun hatte. Das hat sich zwar zwischenzeitlich massiv auf den Kurs ausgewirkt, heute spürt man davon allerdings nichts mehr.

(BNB Kursentwicklung in den letzten 12 Monaten - Quelle: Coinmarketcap)

Nachdem der BNB-Kurs durch die Turbulenzen bei Binance auf rund 200 Dollar gefallen ist, hat es in den letzten Monaten, seit man sich mit der US-Justiz geeinigt hat, wieder Erholung gegeben. Damit ist BNB zwar wieder im Rennen, mit einem Jahresplus von 5 % aber einer der schlechtesten Performer unter den Top Coins, wenn man die vergangenen 12 Monate als Betrachtungszeitraum heranzieht. Zahlreiche Coins, darunter auch Bitcoin, haben deutlich besser performt.

Durch die Bitcoin ETFs kommt die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung nun an die Wall Street und wird auf Börsen wie der Nasdaq handelbar, wobei für viele der Emittenten Coinbase die Exchange ist, die die Bitcoin verwahren soll. Man könnte also meinen, dass das Binance gleich doppelt schadet und die ETFs ein Problem für die größte Kryptobörse der Welt werden könnten. Allerdings dürften sich die Zielgruppen der ETF-Emittenten und die von Binance nicht wirklich überschneiden.

Die börsengehandelten Fonds sollen vor allem institutionelle Anleger ins Spiel bringen, die es bisher schwer hatten, selbst direkt in Bitcoin zu investieren. Wer Bitcoin und Co. bisher schon über Binance gehandelt hat, dürfte wohl nicht auf die Idee kommen, das in Zukunft über einen ETF zu machen. "Not your Keys, not your Coins" lautet die Devise schon, wenn man seine Bitcoin auf einer von Binance verwalteten Wallet lässt und noch mehr, wenn man sie in einem ETF hält.

"Not your keys, not your coins."



This is something important that I didn't quite understand when I first started learning about Bitcoin.



Wallets don't store your "bitcoins."BTC??? is a digital commodity issued to miners for using their resources to secure the Bitcoin… - Rajat Soni, CFA (@rajatsonifnance) January 14, 2024

Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass bestehende Binance-Kunden Kryptowährungen in Zukunft über ETFs handeln. Umgekehrt könnte das aber durchaus der Fall sein. Wer über ETFs auf digitale Währungen aufmerksam wird und beginnt zu investieren, könnte sich schon bald tiefer mit der Materie befassen und schnell zum Entschluss kommen, dass die ETFs nicht nur keine Kontrolle über die gekauften Coins bieten, sondern auch jährliche Gebühren nehmen, sodass die Coins über die Jahre immer weniger werden, auch wenn der Wert steigt.

Das könnte langfristig also eher dazu führen, dass die Bekanntheit von Kryptowährungen und dadurch auch der Handel zunimmt, was sich nicht nur auf eine Seite beschränken dürfte, sodass es am Ende auch bei Binance zu mehr Handelsvolumen kommen kann. Eine Entwicklung, die sich langfristig auch positiv auf den BNB-Kurs auswirken dürfte.

Das Allzeithoch von BNB liegt bei 690 Dollar, während der aktuelle Kurs bei 315 Dollar liegt und damit verhält es sich bei BNB ähnlich wie bei vielen anderen Top Coin, die ebenfalls 50 - 60 % unter ihrem Allzeithoch notieren. Da für die nächsten Jahre ein Krypto-Bullrun erwartet wird, bei dem auch der Bitcoin-Kurs in noch nie dagewesen Höhen steigen soll, ist nicht auszuschließen, dass es auch bei BNB im nächsten Jahr zu einem neuen Allzeithoch kommen kann. Abhängen dürfte das neben der allgemeinen Marktentwicklung in erster Linie von den weiteren Regulierungsmaßnahmen gegen Kryptobörsen.

Unter den Top 10 ist BNB wahrscheinlich nicht unbedingt die beste Wahl, um die größtmögliche Rendite zu erzielen. Auch wenn der Coin auf der BNB Smart Chain natürlich viel mehr Anwendungsfälle hat und nicht direkt mit dem Umsatz der Exchange zusammenhängt, wirken sich Probleme bei Binance immer negativ auf den Kurs des Coins aus, weshalb es hier heuer sicher bessere Alternativen gibt, bei denen die Umstände nicht so unsicher sind. Wer sich für die bestmögliche Performance auch außerhalb der Top 10 der größten Kryptowährungen wagt, könnte mit Altcoins wie Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) noch deutlich höhere Renditen erzielen. Zumindest scheinen hier die besten Voraussetzungen gegeben zu sein.

Jetzt mehr über Bitcoin Minetrix erfahren.

Mit Bitcoin Minetrix höhere Renditen erzielen?

Während Binance das Schlimmste zwar fürs Erste abwenden konnte, ist die Zukunft für die größte Kryptobörse der Welt alles Andere als gesichert. Das bedeutet, dass auch der nächste BNB-Crash nur eine Klage entfernt sein kann. Bei Bitcoin geht es dagegen schon etwas optimistischer zu und mit Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) bekommen Investoren die Möglichkeit, selbst BTC zu schürfen, ohne sich eigene Mining Rigs anschaffen zu müssen oder sich mit der Materie auseinanderzusetzen.

(Stake to Mine Dashboard - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Der einzigartige Stake to Mine-Ansatz ermöglicht es Anlegern, die $BTCMTX-Token staken, ein Guthaben als Belohnung zu erhalten, das für das Bitcoin Cloud Mining verwendet werden kann. Herkömmliche Proof of Stake Coins zahlen zusätzliche Coins als Belohnung für Staker aus, was auch bei $BTCMTX noch während der Vorverkaufsphase der Fall ist. Nach dem Presale beginnt aber die Stake to Mine-Phase und diejenigen, die ihre Token in den Staking Pool einzahlen, erhalten das Mining-Guthaben als Belohnung, welches direkt über das Dashboard genutzt werden kann.

Jetzt Bitcoin Minetrix Website besuchen.

Die Idee, den Markt wieder für alle zugänglich zu machen und auch Kleinanleger am Bitcoin Mining zu beteiligen, sorgt für viel Aufmerksamkeit im Krypto-Space. Anleger können hier neben einer potenziellen Wertsteigerung der $BTCMTX-Token auch indirekt von steigenden Bitcoin-Preisen profitieren, wobei erwartet wird, dass es in den nächsten zwei Jahren zu einem noch nie dagewesenen Bullrun kommen wird.

(BTCMTX Presale - Quelle: Bitcoin Mientrix)

Schon während des Vorverkaufs haben Investoren $BTCMTX-Token für mehr als 8,5 Millionen Dollar gekauft, wodurch schnell deutlich wird, dass welches Potenzial der Coin hat, wenn dieser nach dem Vorverkauf an den Kryptobörsen gelistet wurde. Experten, die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, gehen davon aus, dass der Wert der $BTCMTX-Token nach dem Handelsstart an den Exchanges schnell um ein Vielfaches steigen kann, wenn sich das Projekt durchsetzt.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $BTCMTX im Presale kaufen.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.