Beste Dividendenaktien für 2024: Diese drei Aktien werden immer attraktiver

Für Anleger, die sowohl auf beständiges Einkommen als auch auf langfristiges Wachstum Wert legen, bleiben Dividendenaktien weiter attraktiv. Im Jahr 2024 zeichnet sich diese Tendenz möglicherweise besonders stark ab. Denn die Börsen sind historisch tendenziel hoch bewertet, während die Zinsen weiterhin hoch sind und zugleich geopolitisch wie makroökonomische Risiken bestehen. Value oder Dividendentitel könnten somit Aufholpotenzial haben.

Während Dividenden für ein stetiges Einkommen sorgen, bieten sie zugleich die Möglichkeit, vom Wachstum des Unternehmens zu profitieren. Diese Dualität macht Dividendenaktien zu einer vielversprechenden Option für Anleger, die eine ausgewogene Mischung aus Sicherheit und Wachstum in ihrem Portfolio für das Jahr 2024 suchen. Haben die drei folgenden Dividendenaktien jetzt Aufholpotenzial und bieten eine attraktive Chance?

Diageo

Fünf Jahre und keine Kursgewinne - so lässt sich die Kursentwicklung von Diageo beschreiben. Da macht auch die Dividendenrendite zwischen 2,5 und 3 % keinen Unterschied. Diageo entwickelte sich zuletzt schlecht, keine Frage.

Doch die Markstellung bleibt attraktiv. Denn Diageo ist ein weltweit führender Hersteller von alkoholischen Getränken, bekannt für sein breites Portfolio an Premium-Marken. Das Sortiment umfasst Whisky, Wodka, Gin, Rum und Bier. Mit einem starken Fokus auf Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit, hat sich Diageo als globaler Marktführer in der etabliert.

Das Unternehmen bedient eine vielfältige internationale Kundschaft, die von Einzelhandelsgeschäften über Bars und Restaurants bis hin zu Endverbrauchern reicht. Diageo ist für seine starke globale Marktpräsenz bekannt und betont die Bedeutung von verantwortungsbewusstem Alkoholkonsum sowie Nachhaltigkeit in seiner Geschäftspraxis. Auch alkoholfreie Alternative gibt es mittlerweile en masse. Wachstumsfantasie stammt hier aus der starken Preissetzungsmacht und den Schwellenländern.

Trotz einer zuletzt doch regelmäßigen Verfehlung der Umsatz- und Gewinnerwartungen, vor allem aufgrund der Herausforderungen in Lateinamerika und der volatilen Rohstoffpreise infolge geopolitischer Spannungen, hat Diageo seine Preise erfolgreich angepasst. Kunden bezahlen für die etablierten Marken von Diageo eben auch mehr Geld. Die gestiegenen Kosten für Rohstoffe werden effektiv an die Verbraucher weitergegeben. Diese Preissetzungsmacht könnte 2024 bei historisch günstiger Bewertung ein ausschlaggebendes Argument für die Diageo Aktie sein. Nichtsdestotrotz könnten Anleger durchaus eine Stabilisierung und Bodenbildung abwarten, noch befindet sich die Diageo Aktie im freien Fall.

Intel

Mit fast 60 % Rendite im vergangenen Jahr treibt die Intel Aktie den Turnaround schon kräftig voran. Auch charttechnisch sieht es mittlerweile vielversprechender aus, obgleich es in den letzten fünf Jahren summa summarum abgesehen von der Dividende keinerlei Rendite für Aktionäre des US-Unternehmens gab.

Intel, traditionell als führender CPU-Hersteller bekannt, sieht sich seit einigen Jahren verstärkter Konkurrenz durch AMD ausgesetzt, die leistungsfähigere und kostengünstigere Prozessoralternativen anboten. Intel verlor massiv Marktanteile und ist in vielen wachstumsstarken Segmenten nicht wettbewerbsfähig.

Apple setzt mittlerweile auf eigene Chipdesigns, um mehr Leistung zu erzielen. Denn hier verlässt sich das Tech-Unternehmen auf die fortschrittlichere Herstellungstechnologie von TSMC, die 5-nm-Technologie verwendet, im Gegensatz zu Intels 7-nm-Technik.

Intel steht nun also vor der Herausforderung, sich neu zu erfinden. In den letzten Jahren hat das Unternehmen es versäumt, Innovationen voranzutreiben und die Vormachtstellung im CPU-Bereich zu sichern. Intel möchte also jetzt durch die Erschließung neuer Marktsegmente und den Einstieg in die Auftragsfertigung einen Turnaround erreichen. Sollte dies gelingen, könnte die Intel-Aktie durchaus Potenzial haben.

Der AI-Score von AltIndex sieht dabei ein Buy-Rating für die Intel Aktie - augenscheinlich halten alternative Daten einen Turnaround für möglich. Das Sentiment sieht vielversprechend aus, der Geschäftsausblick neutral. Hier könnte dank historisch günstiger Bewertung mehr Nachfrage zur Intel Aktie kommen.

Dollar General

Im letzten Monat steigt die Dollar General Aktie um rund 3,5 %. Zwischenzeitlich fielen die Gewinne sogar schon stärker aus. Damit sprang der Aktienkurs wieder über die Corona-Tiefs. Zugleich sprang die Dollar General Aktie zuletzt über die 50- und 100-Tagelinie.

Dollar General ist eine führende amerikanische Einzelhandelskette, die sich auf preisgünstige Produkte spezialisiert hat. Mit tausenden Filialen in den USA bietet das Unternehmen eine breite Auswahl von Waren, darunter Lebensmittel, Haushaltsartikel, Bekleidung sowie Gesundheitsprodukte. Im Jahr 2023 spürte das Unternehmen die Nachwirkungen der erhöhten Inflation aus 2022, die besonders die untere Mittelschicht in den USA, die Hauptkundengruppe von Dollar General, traf. Trotz der Annahme vieler Analysten, dass Dollar General von den makroökonomischen Veränderungen unberührt bleiben würde, führten interne Herausforderungen zu Problemen.

Denn es gab massive Schwierigkeiten, die die Profitabilität bei Dollar General beeinträchtigten. Hausgemachte Probleme haben dabei einen Vorteil: Sie lassen sich grundsätzlich händeln. Verbesserungen bedarf es rund um Lieferkette, Lagerhaltung und Beschaffung. Das Management hat diese Probleme jedoch erkannt und arbeitet an Lösungen, um die betriebliche Effizienz zu steigern.

AltIndex-Daten sehen ein zuletzt stärkeres Sentiment, das eine erste Trendwende indiziert. Damit vergibt der AI-Score ein Hold-Rating. Der Geschäftsausblick bleibt eher mäßig und bedarf hier aus Perspektive der Anleger eine genauere Beobachtung.

