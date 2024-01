Bitcoin News: BlackRock akkumuliert, Preis laut Analysten bald bei 300.000 US-Dollar

Nach der Genehmigung der Bitcoin Spot ETFs träumen viele am Markt von einem Rush auf den Bitcoin und damit auf Preise jenseits des Allzeit Hoch. Derzeit sehen wir jedoch eher den "Sell the News" Effekt.

Bitcoin Chart der letzten 7 Tage, Quelle: www.coinmarketcap.com

Analyst sieht Preissteigerung bei Halving

Der Marktexperte Michaël van de Poppe teilte kürzlich auf der Social-Media-Plattform X mit, dass die Krypto-Community möglicherweise einen weiteren Bitcoin-Bullrun vor dem nächsten Halving erleben könnte. Er empfiehlt den Händlern, Käufe unter 41.000 US-Dollar zu tätigen, was auf eine Strategie des Kaufs während Marktabschwüngen hindeutet. Besonders aufsehenerregend ist seine Prognose, dass der Preis für Bitcoin auf 300.000 US-Dollar steigen könnte, was unter Krypto-Marktbegeisterten für weitere Spekulationen sorgt.

The range is defined on Bitcoin.



Perhaps we'll have another run pre-halving, but more or less dips to be bought sub $41K makes a lot of sense.



Just before Bitcoin goes to $300,000. pic.twitter.com/7Y4ol3OecN - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) January 15, 2024

Jedoch stehen diese Aussagen im Kontrast zu den aktuellen On-Chain-Daten. Ein Bericht von CoinGape Media zeigte auf, dass DeFiLlama kürzlich einen Rückgang für die Bitcoin-Community verzeichnete, da ihr Total Value Locked (TVL) von Sui übertroffen wurde.

TVL von Bitcoin (blau) und SUI (grün), Quelle: www.defillama.com

Ferner deutet der Miner's Position Index (MPI), wie von dem Analysten Ali Martinez hervorgehoben, darauf hin, dass Miner BTC in einem ungewöhnlich hohen Maße bewegen, was möglicherweise auf bevorstehende Verkäufe hindeutet. Ein weiterer Verkaufsdruck könnte den Preis von Bitcoin noch weiter senken und somit die Behauptungen von Michaël über einen möglichen Anstieg auf 300.000 US-Dollar in Frage stellen.

Einfluss der Bitcoin ETFs

Trotzdem bleibt Michaëls Einfluss in der Krypto-Welt unbestritten, und seine Aussagen haben sowohl Vorsicht als auch Optimismus in der breiteren Krypto-Community geweckt. In diesem Kontext erscheinen die kürzlich genehmigten Bitcoin Spot ETFs von BlackRock, Fidelity, Bitwise und anderen keineswegs als ein Non-Event.

Der Einfluss dieser neuen Indexfonds auf Bitcoin wird sich in den kommenden Wochen zeigen, abhängig von den Zuflüssen in diese ETFs. Schon am ersten Handelstag wurden ETF-Anteile im Wert von 4,4 Milliarden US-Dollar gehandelt. Je mehr Geld in diese ETFs fließt, desto positiver könnte dies für den Bitcoin-Kurs sein, da die Herausgeber gezwungen sind, aktiv Bitcoin zu kaufen, um ihren Produkten eine angemessene Marktabbildung zu ermöglichen.

BlackRock stockt Reserven auf

Die massiven Bitcoin-Bewegungen, die nur wenige Tage nach der historischen Zulassung aller elf beantragten Bitcoin-basierten Exchange Traded Funds zu verzeichnen waren, bestätigen das wachsende Interesse. Allein BlackRock hält bereits knapp 11.500 BTC. Das sind so viele Bitcoin, wie durch Mining in 13 Tagen insgesamt geschürft werden.

BIG BREAKING



$9 TRILLION ASSET MANAGER BLACKROCK HAS REPORTEDLY BOUGHT A STAGGERING 11,500 BITCOIN DURING THE LATEST DIP. pic.twitter.com/GCGE3NVNfK - BITCOINLFG® (@bitcoinlfgo) January 15, 2024

Damit zählt Blackrock lt. "BitInfoChart" zu den 105 Bitcoin Wallet Adressen, die mehr als 10.000 Bitcoin auf ihrer Wallet haben.

Mining im Trend

Im Bereich des Bitcoin-Minings zeichnet sich eine stetige Zunahme der Netzwerk-Hashrate ab, wie aus dem aktuellen Chart ersichtlich wird. Auch die verhaltene Preisentwicklung von Bitcoin (schwarze Linie) hat hier kaum merkbare Auswirkungen auf die Steigerung der Hashrate genommen.

Bitcoin Hashrate, Quelle: https://www.blockchain.com/

Diese wachsende Hashrate spiegelt die Zuversicht großer Firmen im Sektor wider, die trotz Marktschwankungen weiterhin in die Mining-Infrastruktur investieren. Ein markantes Beispiel für diese Expansion ist Marathon Digital, das sein Imperium mit einem 178,6 Millionen Dollar schweren Deal erweitert hat. Dieser ermöglicht den Erwerb zweier Mining-Standorte (Elektrizitätskraftwerke), wodurch das Unternehmen seine Kapazität auf 910 Megawatt steigern kann. Diese Akquisition versetzt Marathon in die Lage, seine operative Hashrate in den nächsten 18 bis 24 Monaten zu verdoppeln, was auf eine operative Hashrate von 50 Exahashes hinausläuft.

Parallel zu diesen Entwicklungen zielt Bitcoin Minetrix darauf ab, das Mining für die breitere Gemeinschaft zugänglich zu machen. Die tokenisierte Cloud-Mining-Plattform verspricht, das Risiko von Betrug zu verringern und den Nutzern mehr Kontrolle zu geben, indem sie das Mining-Erlebnis durch den Einsatz ihres Tokens $BTCMTX dezentralisiert.

Bitcoin Minetrix Lösung, Quelle: www.bitcoinminetrix.com

Die Bitcoin Minetrix Lösung markiert einen Wendepunkt im Bereich des Cloud-Minings, indem sie das traditionelle Modell durch eine innovative Stake-to-Mine-Strategie ersetzt. Dieser neuartige Ansatz verbindet den Prozess des Minings mit der Welt der Blockchain-Token, wobei der BTCMTX-Token als Schlüssel zum Ökosystem dient. Die Besonderheit liegt darin, dass die erworbenen Mining-Credits (erhältlich durch staking der BTCMTX Token), nicht übertragbar sind und verbrannt werden müssen, um entweder Mining-Zeit zu erhalten oder an den Mining-Erträgen beteiligt zu werden. Das sorgt für eine zusätzliche Sicherheitsebene, indem es die Integrität des Systems bewahrt und traditionelle, oft undurchsichtige Cash-Kontrakte obsolet macht.

Im Kern der Minetrix-Lösung steht das Versprechen von Transparenz und Autonomie für den Nutzer. Die Einführung des BTCMTX-Token gibt Minern die Möglichkeit, jederzeit über ihre Investitionen zu verfügen und diese nach Belieben zu liquidieren oder zu reinvestieren. Durch diese flexible und benutzerzentrierte Gestaltung entfernt Bitcoin Minetrix effektiv das Misstrauen gegenüber Cloud-Mining-Unternehmen, indem es die Kontrolle zurück in die Hände der Anleger legt.

Zusätzlich werden sämtliche Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain dokumentiert, was die Plattform gegen die Gefahren des Cloud-Mining-Betrugs immunisiert. Mit Bitcoin Minetrix erscheint eine Zukunft am Horizont, in der das Mining von Kryptowährungen nicht nur effizienter und sicherer, sondern auch für die breite Masse zugänglicher wird.

Auditbericht von Coinsult, Abrufbar auf www.bitcoinminetrix.com

Indem Bitcoin Minetrix ein Stake-2-Mine-Konzept verfolgt, entwirft es eine Plattform, die es Privatanlegern erlaubt, Bitcoins sicher und effizient zu minen. Alle Transaktionen und Aktivitäten werden transparent auf der Ethereum-Blockchain aufgezeichnet, um Sicherheit zu gewährleisten und Betrug vorzubeugen.

Mit dem Anspruch, ein faireres und zugänglicheres Cloud-Mining zu schaffen, könnte Bitcoin Minetrix neue Maßstäbe in der Branche setzen und gleichzeitig Chancen für den nativen Utility Token BTCMTX bieten.

Mehr über das Bitcoin Mining mit dem $BTCMTX Token erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.