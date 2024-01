EQS-News: Traumhaus AG / Schlagwort(e): Immobilien

Information über die Entwicklungen in den Tochtergesellschaften der Traumhaus AG (ISIN: DE000A2NB7S2)



15.01.2024 / 17:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Geschäftsführung der Heinrich Hildmann Gesellschaft für energieeffizientes Bauen mbH und der Traumhaus Fertigteilwerk GmbH hat sich entschieden den Antrag auf Durchführung des vorläufigen Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung zurückzunehmen. Das bedeutet, dass das vorläufige Insolvenzverfahren über das Vermögen der Heinrich Hildmann Gesellschaft für energieeffizientes Bauen mbH und der Traumhaus Fertigteilwerk GmbH nunmehr im vorläufigen Regelverfahren fortgesetzt wird. Otfried Sinner, Geschäftsführer der Heinrich Hildmann Gesellschaft für energieeffizientes Bauen mbH und der Traumhaus Fertigteilwerk GmbH: "Deutschland befindet sich seit mittlerweile über anderthalb Jahren in einer handfesten Baukrise, der sich auch die Heinrich Hildmann Gesellschaft für energieeffizientes Bauen mbH und Traumhaus Fertigteilwerk GmbH nicht mehr entziehen konnten. Mit Schuld daran sind die hohen Baukosten, die Zinswende bedingt durch den drastischen Anstieg der Inflation und die deutlich verschlechterten Förderbedingungen. Die allgemeine Verunsicherung und das fehlende Vertrauen in die eigene wirtschaftliche Zukunft, haben potenzielle Käufer gehemmt. Diese Gesamtsituation hat dazu geführt, dass selbst unser modernes und innovatives Fertigteilwerk in Kruft, dass kosteneffizient und nachhaltig produziert, Probleme hat. Deswegen haben wir uns entschieden, für beide Gesellschaften den Antrag auf Durchführung des vorläufigen Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung zurückzunehmen. Das betrifft noch nicht das vom Amtsgericht Wiesbaden angeordnete vorläufige Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung der Traumhaus AG." Über Traumhaus AG Die Traumhaus AG, gegründet 1993 mit Sitz in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und Pionier für iSerielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau, Fertigteil- und Modulproduktion und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel. Medienkontakt: Traumhaus AG

Borsigstraße 20a 65205 Wiesbaden

ir@traumhaus-familie.de BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)

Klaus-Karl Becker

Neustr. 23

55296 Gau-Bischofsheim / Mainz

+49 (0) 172 61 41 955

kkb@b-bg.de



15.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com