Tagesausblick für 16.01.: DAX schließt schwächer. Bankaktien morgen im Blickpunkt

Der DAX® startete mit leichten Verlusten in die neue Woche. Die US-Börsen sind heute feiertagsbedingt geschlossen, so dass von dieser Seite keine Impulse zu erwarten sind. Das Statistische Bundesamt gab derweil bekannt, dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland ersten Schätzungen zufolge 2023 um 0,3 Prozent zurückging. Dies trübte die Stimmung etwas ein.

An den Rentenmärkten haben sich die Papiere nach teils kräftigen Kursaufschlägen am Freitag heute weitgehend stabilisiert. Allerdings fehlten auch hier signifikante Impulse aus den USA. Der Goldpreis setzte sich derweil bei rund 2.050 US-Dollar und die Notierung für eine Feinunze Silber bei 23 US-Dollar fest. Wenig Bewegung war auch am Ölmarkt zu beobachten. So stagnierte der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil weiter zwischen 75,80 und 79 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Gute Zahlen von US-Banken und Übernahmespekulationen beflügelten die Aktien von Commerzbank. CompuGroup und Continental proftierten jeweils von positiven Analystenkommentaren. Fresenius büßte heute kräftig ein und verletzte die 200-Tage-Durchschnittslinie. Lieferdienste wie Delivery Hero und HelloFresh standen erneut unter Druck und markierten gar mehrjährige Tiefs.

Morgen werden unter anderem DocMorris, Goldman Sachs, Lindt & Sprüngli und Morgan Stanley Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen.

Wichtige Termine: