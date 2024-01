Halle/MZ (ots) -



Sprache formt die Wirklichkeit, die Wirklichkeit formt die Sprache. Die erstarkenden rechten Kräfte im Land wissen das genau. Deshalb verkleiden sie ihren Hass in unpompöse, neutral klingende Schlagworte. Es ist ein gefährlicher Mechanismus. Und genau deshalb ist "Remigration" eine gute Wahl als Unwort des Jahres - als exemplarischer Fall einer Wolfsvokabel im Schafspelz.



Man ruft in rechtsradikalen Kreisen nicht mehr stumpf "Deutschland den Deutschen!" Man trägt auch keine Springerstiefel mehr. Statt ihre tatsächlichen Absichten zu benennen, wählen die Salonnazis Wörter, die nach unangreifbarer Wissenschaft klingen. So bahnt sich der alte Hass viel leichter seinen Weg ins Bewusstsein auch der breiten Mitte.



