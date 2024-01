DJ Aktien Schweiz knapp behauptet - Softwareone brechen ein

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit kleinen Kursverlusten hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Montag beendet. Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 11.208 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 9,83 (zuvor: 16,3) Millionen Aktien.

Marktteilnehmer berichteten von einem impulsarmen Handel, zumal die US-Börsen wegen des Feiertags Martin Luther King Day zu Wochenbeginn geschlossen blieben. In den Blick rücke nun die gerade anlaufende Bilanzsaison. In der Schweiz werden im weiteren Verlauf der Woche unter anderem Lindt & Sprüngli sowie Docmorris jeweils am Dienstag den Umsatz des Jahres 2023 veröffentlichen, am Mittwoch folgt Richemont mit dem Zwischenbericht zu den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs, und am Donnerstag legt Geberit Zahlen für 2023 vor.

Am Montag trennten sich Anleger tendenziell eher von Konjunkturzyklikern. ABB, Geberit und Sika gaben zwischen 0,3 und 0,6 Prozent nach. Bei Kühne + Nagel (-0,8%) dürften Investoren Gewinne mitgenommen haben, nachdem die Titel des Logistikers vor der Krise im Roten Meer profitiert hatten.

Partners Group gaben um weitere 1,6 Prozent nach, nachdem die Aktien des Vermögensverwalters am Freitag von enttäuschenden Zahlen zur Geschäftsentwicklung belastet worden waren.

Verkauft wurde aber auch das als defensiv geltende Schwergewichte Nestle (-0,5%). Unterschiedlich entwickelten sich die Aktien der Pharmariesen Novartis (+0,6%) und Roche (-0,7%). Die Versicherer Swiss Life, Swiss Re und Zurich zeigten sich im Plus und verbesserten sich um bis zu 1,1 Prozent.

Unter den Nebenwerten brachen Softwareone um 8,4 Prozent ein. Das Unternehmen hatte die Übernahmeofferte des Finanzinvestors Bain Capital abgelehnt.

January 15, 2024

