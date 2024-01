DJ PTA-Adhoc: Westag AG: Verbessertes EBITDA bei Rückgang der Konzernumsatzerlöse

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Rheda-Wiedenbrück (pta/15.01.2024/18:00) - Die Westag AG geht nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2023 von einer Verbesserung ihrer operativen Leistung, die durch das bereinigte EBITDA nach IFRS gemessen wird, auf etwa 15,7 Mio. EUR aus (Vorjahr 14,4 Mio. EUR). Ausschlaggebend für diese Entwicklung war eine Verschiebung des Produktmix zu höherwertigen Produkten sowie stringentes Kostenmanagement. Die Umsatzerlöse gemäß HGB werden im Berichtsjahr in Höhe von etwa 214 Mio. EUR erwartet (Vorjahr 236 Mio. EUR). Die genannten Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 beziehen sich auf den Konzern, sind vorläufig und unterliegen der zurzeit stattfindenden Jahresabschlussprüfung. Die endgültigen Ergebnisse und einen Vorschlag über die Gewinnverwendung gibt die Gesellschaft nach Feststellung des Jahresabschlusses bekannt.

(Ende)

Aussender: Westag AG Adresse: Hellweg 15, 33378 Rheda-Wiedenbrück Land: Deutschland Ansprechpartner: Wenke Bühlmeyer Tel.: +49 5242 17-5176 E-Mail: IR@westag.de Website: www.westag.de

ISIN(s): DE0007775207 (Aktie), DE0007775231 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2024 12:00 ET (17:00 GMT)