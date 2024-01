Die Wirtschaft in Deutschland ist laut heutiger Veröffentlichung im Jahr 2023 geschrumpft: Damit hat das von Kanzler Scholz im März 2023 angekündigte grüne Wirtschaftswunder offensichtlich nicht stattgefunden, vielmehr ist das Land in die Rezession gerutscht. Dabei fällt auf, dass Deutschland am schlechtesten aller entwickelten Länder abgeschnitten hat - es muß also hierzulande etwas schief laufen, ...

