Amring Pharmaceuticals Inc. (Amring), eine Tochtergesellschaft der Nordic Group B.V. (Nordic Pharma), gibt bekannt, dass Jai G. Parekh, MD, MBA, Chief Commercial Officer von Eye Care U.S. wird

Nordic Pharma hat vor kurzem seine pharmazeutische Kompetenz in den USA durch die Übernahme von Visant Medical, Inc. (Visant), einem führenden Unternehmen im Bereich medizinischer Innovationen für trockene Augen (Dry Eye Disease, DED), erweitert. Dazu gehörte das von der FDA zugelassene Hyaluronsäurederivat LACRIFILL®, ein kanalikuläres Verschlussmittel, das den Tränenabfluss durch den Verschluss des kanalikulären Systems vorübergehend blockieren soll.

"Mit dieser spannenden Akquisition und unseren globalen Plänen für LACRIFILL ist Dr. Parekh mit seiner 25-jährigen Erfahrung in der Augenheilkunde, seiner strategischen Führungsrolle und seinem tiefgreifenden Verständnis der Augenheilkunde und der Branche die perfekte Wahl, um unseren Markteintritt in den USA zu leiten", sagte Charlotte Phelps, CEO von Nordic Pharma. "Als praktizierender Augenarzt wird Dr. Parekh's Fokus auf die Patienten von unschätzbarem Wert sein, um einen nachhaltigen Einfluss auf die Gesundheit von Menschen mit trockenen Augen zu haben.

Philip Gioia, President des US-Teams, das LACRIFILL unter der Marke Nordic Pharma auf den Markt bringen wird, sagte: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Jai in seiner neuen Rolle. Ich hatte die großartige Gelegenheit, mit ihm zusammenzuarbeiten, während ich bei anderen führenden globalen Unternehmen der Augenheilkunde tätig war. Er bringt eine erstklassige, innovative und frische Perspektive in die Augenheilkunde ein und sein Hintergrund, seine Erfahrung und sein Ruf in unserer Branche sind unübertroffen. Außerdem sind wir mit Andy Corley von Yelroc Consulting als kommerziellem Berater von Nordic Pharma nach der Übernahme von Visant Medical bestens gerüstet, um LACRIFLL noch in diesem Jahr auf den Markt zu bringen."

"Ich fühle mich geehrt, Teil von Nordic Pharma zu sein, einem Unternehmen, das für sein Engagement für Innovation und die Verbesserung von Patientenergebnissen bekannt ist", sagte Dr. Parekh. "Ich freue mich darauf, zum Wachstum und Erfolg des Unternehmens beizutragen, indem ich dabei helfe, wirkungsvolle kommerzielle Strategien zu entwickeln. Es gibt viele Möglichkeiten, Patienten mit trockenen Augen zu behandeln, und wir glauben, dass LACRIFILL angesichts dieser riesigen Marktchance ein wichtiger Bestandteil der Produktpalette sein wird."

Neben der Ernennung von Dr. Parekh hat Nordic Pharma einen medizinischen Beirat für die USA gebildet, dem Richard Lindstrom, MD (Minnesota), Vance Thompson, MD (South Dakota), Preeya Gupta, MD (North Carolina), Paul Karpecki, OD (Kentucky), Lisa Nijm, MD, JD (Illinois) und Selina McGee, OD (Oklahoma) angehören. Dr. Parekh fügte hinzu: "Ich freue mich, dass viele der führenden Augenärzte in unserem medizinischen Beirat vertreten sind. Gemeinsam werden wir dazu beitragen, den ungedeckten Bedarf der vielen Augenpatienten auf modernste Weise zu decken."

Zum Auftakt ihrer neuen Aufgaben vertreten Dr. Parekh und Andy Corley Nordic Pharma in dieser Woche auf dem Hawaiian Eye and Retina 2024 Meeting. Während des Treffens werden sie Ärzten und Führungspersönlichkeiten in der Augenheilkunde die Vorteile von LACRIFILL erläutern und auch ausgewählte Vorbestellungen anbieten.

Über Jai G. Parekh, MD, MBA

Dr. Parekh ist seit langem in der Branche tätig, vor allem als ehemaliger Chief Medical Officer bei Allergan Eye Care. Er ist Mitglied in vielen Beiräten, Gesellschaften und Stiftungen, darunter auch in gemeinnützigen Organisationen, und fungiert als Berater für viele Augenpflegeorganisationen. Dr. Parekh ist derzeit CEO/Mitbegründer von Eyecare Consultants of NJ, praktizierender Augenarzt und wurde erst kürzlich von Inizio Engage als Chief Commercial Officer eingestellt. Er erwarb seinen Doktortitel im Early-Acceptance-Programm an der Boston University School of Medicine. Als doppelt ausgebildeter Internist und zertifizierter Augenarzt schloss er seine Ausbildung zum Augenarzt am Boston University Medical Center ab und ging dann an das New York Eye Ear Infirmary, wo er ein Stipendium für Hornhaut, vordere Augenabschnitte und refraktive Chirurgie absolvierte und immer noch als Clinical Associate Professor tätig ist. Dr. Parekh erwarb außerdem einen MBA an der Fuqua School of Business der Duke University.

Über die Nordic Group B.V.

Nordic Group B.V. ist ein mittelständisches, internationales Pharmaunternehmen in Privatbesitz, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Spezialprodukten spezialisiert hat. Die Erweiterung des Portfolios wurde durch gezielte Entwicklungen und Akquisitionen erreicht, um ein Fundament in den Bereichen Augenheilkunde, Rheumatologie und Frauengesundheit zu schaffen. Nordic Pharma ist in ganz Europa fest verwurzelt und hat sich in letzter Zeit durch vermehrte Akquisitionen weltweit auch außerhalb Europas vergrößert.

Nordic Pharma ist Teil von SEVER Life Sciences, einer 2019 gegründeten Holdinggesellschaft, die unter ihrem Dach drei unterschiedliche, sich jedoch ergänzende Unternehmen vereint, die eine breite Palette an Produkten, pharmazeutischen Entwicklungsdienstleistungen und Bereitstellungstechnologien anbieten.

Über Amring Pharmaceuticals Inc.

Amring Pharmaceuticals Inc., eine Tochtergesellschaft der Nordic Group B.V., arbeitet mit etablierten globalen biopharmazeutischen Unternehmen zusammen und ist einzigartig positioniert, um seine Expertise bei der Markteinführung von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln, steriler Herstellung und anderen hochmodernen Technologien zu nutzen.

Über Visant Medical, Inc.

Visant Medical ist ein Unternehmen für medizinische Geräte in der klinischen Phase. Es erhielt 2022 die FDA 510(k)-Zulassung für LACRIFILL®, ein auf vernetzter Hyaluronsäure basierendes kanalartiges Verschlusssystem. LACRIFILL soll den Abfluss der Tränenflüssigkeit durch den Verschluss des Kanalsystems blockieren. Es ist für eine Anwendung von bis zu 6 Monaten bei Patienten mit Symptomen des trockenen Auges angezeigt.

Symatese SAS, ein französisches Unternehmen mit Sitz in Lyon, war maßgeblich an der Entwicklung von LACRIFILL beteiligt und hat das Design und die Wirkung des Produkts durch sein Fachwissen auf dem Gebiet der Geweberegeneration, der Rekonstruktion und der entsprechenden Abgabesysteme signifikant verbessert. SYMATESE ist auf injizierbare vernetzte HA-Gele für verschiedene Märkte spezialisiert, darunter Ästhetik, Rheumatologie und Ophthalmologie. SYMATESE beschäftigt über 40 Forscher und entwickelt dank seines Technologieportfolios in den Bereichen Hyaluronsäure, Kollagen, Thermoplaste und Silikon die modernsten medizintechnischen Lösungen.

Safe Harbor

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, zu denen unter anderem, aber nicht ausschließlich, Aussagen in Bezug auf die Geschäftsentwicklung von Amring/Nordic Pharma und die Umsetzung der strategischen Initiativen von Amring/Nordic Pharma gehören. Da diese Aussagen die derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Überzeugungen von Amring/Nordic Pharma in Bezug auf zukünftige Ereignisse widerspiegeln, unterliegen diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen von Amring/Nordic Pharma abweichen. Diese Faktoren schließen unter anderem allgemeine Marktbedingungen, regulatorische Trends, Veränderungen in der Finanzlage von Dritten, die mit Amring/Nordic Pharma geschäftlich zu tun haben, und andere Faktoren ein, die die Geschäftstätigkeit und die finanzielle Leistungsfähigkeit von Amring/Nordic Pharma beeinflussen könnten. Amring/Nordic Pharma verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen noch aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Amring Pharmaceuticals Inc.

Kate Popova

Contracts Administration Lead

Telefonnummer: 610-285-1699

ekaterina.popova@amringpharma.com



Gail Feerrar

Director Sales and Marketing

Telefonnummer: 610-285-7152

gail.feerrar@amringpharma.com