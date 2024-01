Das weltweit tätige Softwareunternehmen tritt erstmals im Rahmen der 54. Jahrestagung in Davos auf

HCLSoftware debütiert in dieser Woche auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz.

Der Geschäftsbereich Software von HCLTech (NSE: HCLTECH), einem weltweit führenden Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen, freut sich, unter den vielen hochkarätigen Unternehmen und Regierungen, die an der Veranstaltung teilnehmen werden, vertreten zu sein.

"Dies ist eine Gelegenheit, die Marke HCLSoftware, unser Führungsteam und unsere vielfältige Produktfamilie auf der großen Bühne der globalen Wirtschaft zu präsentieren", so Rajiv Shesh, Chief Revenue Officer bei HCLSoftware.

HCLSoftware wird während des Weltwirtschaftsforums mehrere Podiumsdiskussionen abhalten:

HCLSoftware footprint in Africa (Die Präsenz von HCLSoftware in Afrika) - Eine Erörterung des enormen Potenzials für technologisches Wachstum in Afrika. An der Podiumsdiskussion nehmen teil: Kalyan Kumar, Chief Product Officer, HCLSoftware; Chancard Kanga, HCLSoftware Sales Director, Africa und Dario Debarbieri, VP Head of Marketing, Alloysius Attach Co-Founder CEO bei Farmerline Group 16. Januar von 14:15 bis 15:00

HCLSoftware Government Technologies in the Era of Digital+ Economy (HCLSoftware Technologien für die Regierung im Zeitalter der Digital+-Wirtschaft) - Kalyan Kumar, Chief Product Officer von HCLSoftware, wird gemeinsam mit Jonas Brunschwig, CEO von ITE&C, und Jayesh Ranjan, Principal Secretary von ITE&C, drei Schritte auf dem Weg zu Digital+ diskutieren: Bürgerbeteiligung, Cybersecurity und Innovation. 17. Januar von 14:45 bis 15:30

HCLSoftware and our four clouds (HCLSoftware und unsere vier Clouds) - Die Führungsriege von HCLSoftware wird über die Vision des Unternehmens, von seiner Gründung bis zur Digital+ Economy, und den "Four Clouds"-Wachstumspfad sprechen. Die Veranstaltung wird moderiert von Dario Debarbieri, VP Head of Marketing, HCLSoftware, Kalyan Kumar, HCLSoftware Chief Product Officer, und Rajiv Shesh, HCLSoftware Chief Revenue Officer. 16. Januar von 15:45 bis 16:30

HCLSoftware and Red Women Foundation: Advancing women in technology (HCLSoftware und die Red Women Foundation: Förderung von Frauen in der Technologiebranche) - Eine von Romina Gingasu, Gründerin der Red Women Foundation, Cherie Blair CBE KC, Gründerin der Cherie Blair Foundation for Women, Jill Kouri, Chief Marketing Officer, HCLTech, geleitete Sitzung, Moderator: Dinal Limbachia, Gender Equality Expertin und ehemalige UN Women Global Programs Lead. Als Verfechter von Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion und angesichts der besonderen Herausforderungen, die Frauen zu bewältigen haben, kommen HCLSoftware und die Red Women Foundation zusammen, um die Dringlichkeit eines lösungsorientierten Dialogs hervorzuheben, der Frauen fördern kann. 17. Januar von 11:30 bis 12:15

HCLSoftware and Ferrari: Drive to success in sports and technology (HCLSoftware und Ferrari: Erfolgreich unterwegs in Sport und Technologie) - In dieser Session tauchen Jock Clear, Senior-Ingenieur bei Ferrari, Fahrertrainer von Charles Leclerc und Leiter der Ferrari-Fahrerakademie,Dario Debarbieri, VP Head of Marketing, HCLSoftware, und Kalyan Kumar, Chief Product Officer, HCLSoftware, in die Entwicklung von Software für die Formel 1 und die Bedeutung von Echtzeitdaten, Leistungsoptimierung und Cybersicherheit ein. 17. Januar von 16:15 bis 17:00

HCLSoftware vision and discussion on Generative AI (Die Vision von HCLSoftware und die Diskussion über generative KI) Kalyan Kumar, Chief Product Officer von HCLSoftware, wird gemeinsam mit Kunden von HCLSoftware darlegen, wie generative KI zu echten Marktgewinnen beigetragen hat, welche Vision HCLSoftware hat und welche Werte das Unternehmen bei der Nutzbarmachung dieser beeindruckenden Transformation vertritt. 18. Januar von 11:00 bis 11:45

