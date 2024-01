ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius im Zuge eines Analystenwechsels von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 470 auf 346 Euro gesenkt. Er sehe für Sartorius nur begrenzten Spielraum für ein überdurchschnittliches Wachstum, da der Pharma- und Laborzulieferer in vielen Produktlinien bereits führend sei, schrieb der neu zuständige Analyst Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem begrenze der hohe Verschuldungsgrad den Spielraum für Übernahmen zur Ergänzung des Wachstums. Der Analyst rechnet auch mit Margendruck, da Überkapazitäten in der Branche und neue chinesische Marktteilnehmer den Bedarf an zusätzlichen kommerziellen Investitionen erhöhten./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2024 / 15:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2024 / 15:44 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007165631

