Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nio hat am Montag erneut unter Beweis gestellt, wie schwierig die gegenwärtige Situation für die Chinesen ist. Der Titel musste ein Minus von -1,2 % hinnehmen. Das ist isoliert betrachtet noch nicht viel. Nur: Schon in den fünf Tagen zuvor war es für die Aktie um gut -10 % abwärts gegangen. Die Notierungen sind in den vergangenen [...] Hier weiterlesen

Den vollständigen Artikel lesen ...