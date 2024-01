Onera Health, ein Marktführer im Bereich Schlafdiagnostik und -überwachung, hat eine Finanzierungsrunde der Serie C in Höhe von 30 Mio. (32 Mio. $) abgeschlossen. Die Finanzierungsrunde wurde, unter Beteiligung der bestehenden Investoren Innovation Industries, Invest-NL, imec.xpand, BOM, sowie 15th Rock, von EQT Life Sciences angeführt und von Gimv mitangeführt.

Onera Health, ein Vorreiter und Marktführer auf dem Gebiet der Schlafdiagnostik und des Patientenmonitorings, mit dem Ärzte jederzeit und überall Schlafuntersuchungen durchführen können, hat den Abschluss einer Serie-C-Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Mit dieser Finanzierungsrunde beläuft sich der Umfang der Investitionen in Onera auf mehr als 55 Millionen €.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240115408218/de/

Ruben de Francisco, Founder and CEO of Onera Health. (Photo: Business Wire)

Die Runde wurde von EQT Life Sciences als neuem Investor angeführt, der Investitionen aus seinem Fonds EQT Health Economics 3 tätigte, und von dem neuen Investor Gimv mitangeführt. Weitere Investoren, die sich bereits vorher beteiligt hatten, schlossen sich der Finanzierungsrunde an, darunter Innovation Industries, Invest-NL, imec.xpand, BOM, und 15th Rock.

Mit dieser starken Unterstützung wird das Onera Health seine Produktions- und Implementierungspläne beschleunigen können, um die wachsende Nachfrage der Kunden nach der proprietären innovativen, selbst anzuwendenden, kabellosen End-to-End-Lösung für Schlafuntersuchungen zu befriedigen. Das Unternehmen plant außerdem, die Mittel zur Beschleunigung der Zulassung der zweiten Generation des Patch-basierten Polysomnographiesystems (PSG) in Europa und den Vereinigten Staaten einzusetzen und unterstreicht damit seine Ambitionen, sich als führender Anbieter von PSG-Geräten für die Anwendung zu Hause (Home Polysomnographie, hPSG) im Bereich der Schlafmedizin zu positionieren.

"Wir freuen uns sehr, dass zwei hochkarätige Investoren aus dem Gesundheitssektor sowie unsere bestehenden erstklassigen Investoren das Vertrauen in uns setzen und uns in der nächsten Phase unserer Unternehmensreise unterstützen wollen," so Ruben de Francisco, Gründer und CEO von Onera Health. "Diese Kapitalaufstockung wird unsere Möglichkeiten zur Skalierung in den USA und Europa beschleunigen. Wir werden weiterhin aggressiv in Forschung und Entwicklung, Kundenorientierung und geografische Expansion investieren, um den Medizinsektor bei der Bereitstellung der dringend benötigten Diagnosewerkzeuge, um die Millionen von Menschen zu unterstützen, die von Schlafstörungen betroffen sind. Wir sind unglaublich stolz auf unseren bislang erzielten Erfolg und freuen uns darauf, das Wachstum gemeinsam mit unseren neuen Partnern voranzutreiben

Drew Burdon, Partner bei EQT Life Sciences, sagte: "Onera Health passt mit seiner revolutionären medizinischen Technologie perfekt in unsere EQT Health Economics Strategie. Wir engagieren uns hiermit für Wachstumsunternehmen, die das Potenzial haben, einen bedeutenden Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen, und Onera passt genau zu dieser Mission. Das Unternehmen hat bewiesen, dass es seine Produkte exakt auf Kundenbedürfnisse abgestimmt hat, und es hat großes Potenzial, die Qualität der Patientenversorgung bei gleichzeitiger positiver Beeinflussung der Kosten im Gesundheitswesen zu verbessern. Wir freuen uns sehr, die nächste Phase der Unternehmensentwicklung unterstützen zu können."

"Die Partnerschaft von Gimv Life Sciences und Onera Health wird von dem gemeinsamen Bestreben bestimmt, Lösungen für medizinische Probleme zu bieten, die bisher nicht bedient werden konnten. Onera ist perfekt positioniert, um mit seiner innovativen Schlafdiagnostik-Lösung das anhaltende Wachstumspotenzial einer Versorgung in Klinikqualität beim Patienten zu Hause zu unterstützen. Wir sind der festen Überzeugung, dass Onera mit seinem erstklassigen Team und seiner innovativen, Technologie einen neuen Goldstandard in der Schlafmedizin etablieren kann und wird", sagte Michaël Vlemmix, Partner bei Gimv Life Sciences.

Onera Health hat sich auf bahnbrechende Lösungen für Schlaftests spezialisiert, die schnell, komfortabel und klinisch genau sind. Die benutzerorientierte Technologie des Onera Sleep Test Systems ermöglicht eine PSG-Diagnose in klinischer Qualität im Komfort der eigenen vier Wänden. Das MedTech- und Digital Health-Unternehmen ist in den USA, den Benelux-Ländern und der DACH-Region tätig.

Im Rahmen dieser Transaktion werden Drew Burdon und Michaël Vlemmix dem Board of Directors von Onera Health beitreten.

Über Onera

Onera Health ist ein Vorreiter bei der Transformation der Schlafmedizin und der Fernüberwachung. Die bahnbrechenden diagnostischen Lösungen und Dienstleistungen von Onera Health können Millionen von Menschen mit Schlafproblemen helfen, gleichzeitig andere medizinische Bereiche durch die Überwachung verschiedener chronischer Erkrankungen unterstützen und so die Gesundheit und Lebensqualität von Patienten weltweit verbessern. Die innovativen Lösungen des Unternehmens stellen Medizinern in verschiedenen klinischen und nicht-klinischen Umgebungen umfassende Schlaftestdaten zur Verfügung, um die Patientenversorgung zu optimieren und die Behandlungskosten zu senken. Onera unterhält Niederlassungen in den Niederlanden und den USA. Weitere Informationen erhalten Sie unter onerahealth.com

Über EQT Life Sciences

EQT Life Sciences wurde 2022 gegründet, nachdem die führende europäische Risikokapitalgesellschaft für Biowissenschaften LSP in die EQT-Plattform integriert worden war. Unter dem Namen LSP hat das Unternehmen mehr als 3,0 Milliarden EUR beschafft und seit Beginn seiner Investitionstätigkeit vor mehr als 30 Jahren das Wachstum von über 150 Unternehmen unterstützt. Mit einem engagierten Team von erfahrenen Investmentexperten aus den Bereichen Medizin, Wissenschaft, Wirtschaft und Finanzen unterstützt EQT Life Sciences die klügsten Erfinder, deren Ideen für die Patienten wirklich etwas bewirken können. Das Team kombiniert fundierte Branchenkenntnisse, analytische Fähigkeiten und Erfahrung im Investmentbereich, um den Mehrwert zu bieten, den sich Erfinder wünschen. Weitere Informationen erhalten Sie unter eqtgroup.com/private-capital/life-sciences/

Über Gimv

Gimv ist eine an der Euronext Brüssel notierte europäische Investmentgesellschaft. Gimv blickt auf über 40 Jahre Erfahrung im Bereich Private Equity zurück und verwaltet derzeit ein Vermögen von 1,5 Milliarden EUR. Das Portfolio umfasst rund 60 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von 3,7 Milliarden EUR und 20.000 Mitarbeitern.

Als renommierter Marktführer in ausgewählten Investitionsplattformen identifiziert Gimv unternehmerisch denkende, innovative Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial und unterstützt sie bei ihrer Entwicklung zu Marktführern. Gimv investiert in die fünf Plattformen Consumer, Healthcare, Life Sciences, Smart Industries und Sustainable Cities. Im Bereich Biowissenschaften konzentriert sich Gimv auf F&E-Unternehmen aus Europa, die wegweisende Lösungen mit positiven Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit entwickeln, vom frühen präklinischen Konzeptnachweis bis hin zu klinischen Studien in der Spätphase. Weitere Informationen erhalten Sie unter gimv.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240115408218/de/

Contacts:

Swea Ann Hagenhoff

E: media@onerahealth.com

T: +31 (0)40 3082177