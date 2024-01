The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.01.2024ISIN NameKYG2117J1316 CHINA HK POWER SM. HD-,02US36151R1014 GB GROUP PLC UNSP.ADS/1DE000HVB35T0 UC-HVB CRLNFI 24 CLDE000NLB87T0 NORDLB FESTZINSANL.01/17DE000HVB18H1 UC-HVB CRLNFI 24 TKADE000HVB2AU7 UC-HVB CRLNFI 24DE000NLB8JT1 NORDLB GELDM.FRN 01/16DE000HVB4577 UC-HVB CRLNFI 24 CLDE000HVB32N0 UC-HVB CRLNFI 24 1BE7DE000DZ1J8H3 DZ BANK IS.A440DE000HVB3082 UC-HVB CRLNFI 24 CLFR0011182542 CM HOME LOAN SFH 12/24MTNDE000BLB2991 BAY.LDSBK.IS.15/24DE000HVB3WY1 UC-HVB CRLNFI 24 CLXS2430702873 HEIMSTADEN 22/24 FLR MTNUS78015K7L29 ROYAL BK CDA 21/24 MTNUS78015K7M02 ROYAL BK CDA 21/24 FLRXS2288097483 WIZZ AIR FIN 21/24 MTNDE000A3H2ZW1 DT.PFBR.BANK PF.R.15301DLXS2280643276 EBRD 21/24 MTNGB0009633180 DECHRA PHARMACEUT. LS-,01DE000BLB67R1 BAY.LDSBK ANL 11/24