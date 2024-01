The following instruments on XETRA do have their first trading 16.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.01.2024Aktien1 AU0000305724 Arcadium Lithium PLC CDIS2 US63911H1086 Nauticus Robotics Inc.3 US7864493066 Safeguard Scientifics Inc.4 US91818X3061 Uxin Ltd. ADRAnleihen1 US676167CL17 Oesterreichische Kontrollbank AG2 XS2584640101 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)3 XS2747776487 Santander Consumer Finance S.A.4 IE000LQ7YWY4 Irland, Republik5 IT0005580045 Italien, Republik6 US683234DQ81 Ontario, Provinz7 US04522KAL08 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)8 US00138EAX22 Corebridge Global Funding9 US83368TBV98 Société Générale S.A.10 US83368TBW71 Société Générale S.A.11 US83368TBY38 Société Générale S.A.12 US83368TBX54 Société Générale S.A.13 DE000A3823V5 Sparkasse Pforzheim Calw14 IT0005579997 Credit Agricole Italia S.p.A.15 BE0002990712 KBC Groep N.V.16 FR001400N9E1 SFIL S.A.17 DE000CZ439S0 Commerzbank AG18 EU000A3K4EM7 Europäische Union19 EU000A3K4EK1 Europäische Union20 EU000A3K4EC8 Europäische Union21 EU000A3K4EP0 Europäische Union22 CA34527ACT57 Ford Credit Canada Co.23 DE000HLB54Q8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale