Andritz und Powerhouse Controls, ein Anbieter von Antriebssystemen, sind eine Kooperation eingegangen, um Papierfabriken in Nordamerika bei der Modernisierung ihrer Papiermaschinen-Antriebssysteme zu unterstützen. "Durch unsere Partnerschaft mit Powerhouse Controls steht der nordamerikanischen Papierindustrie ein Team zur Verfügung, das nachweislich in der Lage ist, herstellerunabhängige Antriebsprojekte in engen Zeitfenstern zu realisieren", sagt Stephan Keuschnigg-Zingl, Global Vice President Pulp and Paper Automation and Digitalization, Andritz-Gruppe.

Den vollständigen Artikel lesen ...