(shareribs.com) London 16.01.2024 - Die Rohölsorten Brent und WTI bewegen sich am Dienstag kaum. Die Marktteilnehmer bleiben vorsichtig. Gestern griffen die Revolutionsgarden Ziele in Syrien und im Irak an. Die Spannungen im Nahen Osten nehmen weiter zu. Aus Angst vor Angriffen der Huthis auf die zivile und militärische Schifffahrt liefert Oman kein LNG mehr über das Rote Meer nach Europa. Am Montag ...

