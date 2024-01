Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Anleihen starteten die Woche nach schwachen Konjunkturdaten mit Kursverlusten, so die Analysten der Nord LB.Nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes sei das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland im Jahr 2023 um 0,3% niedriger gewesen als im Vorjahr. Kalenderbereinigt habe der Rückgang bei 0,1% gelegen. Bremsend hätten die nach wie vor hohen Preise und ungünstige Finanzierungsbedingungen gewirkt, die zu einer geringen Nachfrage aus dem In- und Ausland geführt hätten. Die Erholung nach dem tiefen Einbruch im Corona-Jahr 2020 habe sich damit nicht weiter fortgesetzt. Allerdings habe das BIP um 0,7% über dem Wert des Vor-Corona-Jahres 2019 gelegen. ...

