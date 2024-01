Der DAX dürfte seine Vortagesverluste am Dienstag ausweiten. 30 Minuten vor dem Xetra-Start signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,4 Prozent auf 16.551 Punkte. Orientierungsmarke für den DAX nach unten ist das bisherige Jahrestief bei 16.448 Punkten. Auch der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , kam in den zurückliegenden Tagen nicht wirklich weiter. Am Dienstag wird er wie der DAX 0,4 Prozent schwächer erwartet.Alle aktuellen Entwicklungen sehen ...

