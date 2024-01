Zürich (ots) -Die Personalverantwortliche der Schweizerischen Exportrisikoversicherung (SERV) wurde per Januar 2024 Chief Human Resources Officer (CHRO). Die öffentlich-rechtliche Anstalt setzt damit ein starkes Zeichen für die strategische Relevanz von Mitarbeitenden-Themen.Seit Januar 2024 ist Denise Scheidegger-De Cia als Chief Human Resources Officer (CHRO) in der Geschäftsleitung der Schweizerischen Exportrisikoversicherung (SERV) vertreten. Die Ökonomin und leidenschaftliche Personalentwicklerin verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in unterschiedlichen HR-Rollen und in verschiedenen Unternehmen. Seit über drei Jahren ist sie bei SERV für Personal-Themen verantwortlich."Zufriedene und für die Zukunft gewappnete Mitarbeitende sind ein wesentlicher Bestandteil der SERV-Strategie. Denn wenn die Unternehmenskultur mit unserer strategischen Orientierung und Positionierung als international tätige Exportrisikoversicherung im Einklang ist, dann bleiben wir auch langfristig eine starke Partnerin für die Schweizer Exporteure. Der Verwaltungsrat ist davon überzeugt, dass die SERV mit Denise Scheidegger-De Cia als neue CHRO für die bestehenden und zukünftigen Herausforderungen bestens aufgestellt ist", unterstreicht Barbara Hayoz, Präsidentin des Verwaltungsrates der SERV den Entscheid.Die italienisch-schweizerische Doppelbürgerin Denise Scheidegger-De Cia hat Betriebswirtschaft studiert und den Masterstudiengang "Human Capital Management" an der ZHAW Winterthur absolviert. Zudem besucht die begeisterte Tennisspielerin zurzeit den CAS für Organisationspsychologie an der ZHAW.Offen und pragmatisch stellt die neue CHRO fest: "Die Mitarbeitenden sind unser wichtigstes Kapital als Dienstleistungsbetrieb. Mit dieser Position hat das HR nun ein legitimes Stimmrecht in der SERV und das freut mich besonders. Gemeinsam sorgen wir für ein nachhaltig solides Unternehmenswachstum."Über die SERVDie SERV ist eine öffentliche-rechtliche Anstalt des Bundes. Sie versichert eigenwirtschaftlich Exportgeschäfte - Waren oder Dienstleistungen - von Schweizer Unternehmen, insbesondere gegen Zahlungsausfälle. Das heisst, sie entschädigt eine versicherte Exporteurin oder eine finanzierende Bank, wenn ein Käufer im Ausland aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht zahlen kann oder will. Auch trägt die SERV mit ihren Versicherungsprodukten dazu bei, dass Unternehmen für ihre Herstellungskosten Zugang zu Krediten und einer höheren Kreditlimite erhalten, was ihnen hilft, ihre Liquidität zu wahren. Die SERV arbeitet subsidiär und bietet ihre Versicherungen in Ergänzung zu den Leistungen privater Versicherer an. Mit ihrem Angebot trägt sie zur internationalen Konkurrenzfähigkeit der Schweizer Exportwirtschaft sowie zur Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Schweiz bei.www.serv-ch.comPressekontakt:Simon DenothSenior Vice President, Public & Government RelationsSchweizerische Exportrisikoversicherung SERVGenferstrasse 68002 ZürichTel. +41 58 551 55 24Simon.Denoth@serv-ch.comOriginal-Content von: SERV Schweizerische Exportrisikoversicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100050716/100915130