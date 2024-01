Der Flughafenbetreiber FRAPORT hat dank der anhaltenden Reisefreudigkeit die Passagierzahlen im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. Mit 59,4 Mio. Fluggästen lagen sie um über ein Fünftel höher als 2022. Die ungebrochene Reiselust nach dem Einbruch von Corona lässt optimistisch auf das Jahr 2024 schauen. Indes:



Die Beteiligungen an internationalen Flughäfen wie dem im slowenischen Ljubljana trugen ebenfalls zum Wachstum bei. Dort stieg das Passagieraufkommen verglichen mit 2022 um 30,9 % auf rund 1,3 Mio. Fluggäste. An den 14 griechischen Regionalflughäfen wuchs das Passagieraufkommen um 11,8 % auf rund 33,9 Mio. Fluggäste verglichen mit 2022. Das kann so weitergehen!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



