NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Ströer in einem Ausblick auf 2024 von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 48,90 auf 62,20 Euro angehoben. Der Wachstumsausblick des Außenwerbespezialisten helle sich auf und allmählich kristallisiere sich der Wert der Aktie heraus, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Internet- und Medienbranche. Sie aktualisierte ihre Schätzungen, um die Makrotrends widerzuspiegeln und verschob zudem den Bewertungszeitraum bis ins Jahr 2025./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2024 / 00:38 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007493991

