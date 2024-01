Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA wurde gestern der Martin Luther King Day begangen und die US-Märkte waren geschlossen, so die Analysten der Helaba.Für größere Bewegungen hätten die erste Eschätzung des Gesamtjahreswachstums 2023 in Deutschland und das gemeldet jahresdurchschnittliche Minus von -0,3% ebenfalls nicht gesorgt. Die schwachen Entwicklungen seien bestätigt und die Konsensschätzung dabei getroffen worden. Der Pessimismus der Marktteilnehmer sei somit nicht geschmälert worden. Dennoch seien der Rentenmarkt und schließlich auch der Aktienmarkt etwas zurückgekommen. Mit Blick auf die heute anstehenden Daten würden die Analysten damit rechnen, dass die Zinsspekulationen nicht gedämpft würden, auch wenn sie kein Enttäuschungspotenzial gegenüber den Konsensschätzungen ausmachen würden. ...

