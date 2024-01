Berlin (ots) -Das eingebettete Finanzdienstleistungsangebot ermöglicht Wachstum und Innovation für expandierende Unternehmen im GastgewerbeLightspeed Commerce Inc. (https://www.lightspeedhq.de/) (NYSE | TSX: LSPD) hat das Finanzdienstleistungsangebot Lightspeed Capital auf Deutschland ausgeweitet.Durch die Erweiterung des eingebetteten Programms für Darlehen von Lightspeed sollen Unternehmen angesichts steigender Inflationskosten und wirtschaftlicher Turbulenzen mit flexiblen Finanzierungsmöglichkeiten ausgestattet werden.Lightspeed unterstützt die besten Unternehmen der Welt und ist die einheitliche Kassensystem- und Bezahlplattform für ehrgeizige Unternehmer, die ihr Wachstum fördern, die besten Kundenerlebnisse bieten und in ihrer Umgebung zur ersten Adresse werden wollen."Lightspeed unterstützt ehrgeizige und stabile Unternehmen, die ihren Umsatz steigern und sich auf ihre Kunden konzentrieren wollen", sagt Liam Crooks, Managing Director von Lightspeed für EMEA. "Wir freuen uns sehr, das Angebot von Lightspeed Capital auf Deutschland auszuweiten und damit Gastronomen zu unterstützen, die in ihren Betrieb investieren wollen. Unser Ziel ist es, die Hindernisse, die traditionelle Finanzierungskanäle mit sich bringen, zu beseitigen, damit sich Gastronomen weiterhin auf das Wesentliche konzentrieren können - die Steigerung des Umsatzes und die Verbesserung der Gästezufriedenheit."Unternehmer im Gastgewerbe in Deutschland können mit dem Programm für Darlehen von Lightspeed Capital eine neue Ära der Unternehmensfinanzierung begrüßen. Lightspeed Capital unterstützt Geschäftsinhaber mit seinem einzigartigen Finanzierungskonzept:- Einfache Antragstellung: Ein schnelles, nahtloses und stressfreies Antragsverfahren für Unternehmer ohne persönliche Bonitätsprüfung.- Flexible Finanzierung: Betriebskapital ist innerhalb von nur 2 Werktagen verfügbar und kann für jeden Unternehmensbedarf verwendet werden, von Bestand und Ausrüstung bis hin zur Personalbeschaffung.- Transparenz und Stabilität: Pauschalgebühren und keine hohen oder schwankenden Tarife, was den Unternehmern Transparenz und Sicherheit bietet.- Förderung des Wachstums: Unternehmer haben Zugang zu dem Kapital, das sie benötigen, um zu expandieren und ihren Betrieb voranzutreiben.Kapital von einem Unternehmen, dem Gastronomen vertrauenNach dem erfolgreichen Start von Lightspeed Capital in den Vereinigten Staaten wird das Programm für Darlehen für Gastronomen in diesem Frühling auch in Deutschland eingeführt. Das Programm revolutioniert die Art und Weise, wie die traditionelle Unternehmensfinanzierung funktioniert.Sie steht exklusiv Kunden zur Verfügung, die Lightspeed Restaurant nutzen, und bietet den zusätzlichen Vorteil, dass Lightspeed einen individuellen Einblick in die spezifischen Geschäftsanforderungen hat. Die bestehenden Beziehungen von Lightspeed zu den Kunden erleichtern die Auswahl und das Abschlussverfahren ebenso wie die Risikominderung.Wie funktioniert Lightspeed Capital?- Kapital im Voraus: Das Programm für Darlehen stellt Betriebskapital im Voraus zur Verfügung, um das Unternehmen zu unterstützen und das Wachstum zu fördern.- Vorhersehbare Zahlungen: Die Zahlungen der Gastronomen sind ein Prozentsatz ihres täglichen Umsatzes; sie zahlen mehr, wenn das Geschäft gut läuft, und weniger, wenn das Geschäft schlecht läuft.- Sichere Gebühren: Pauschalgebühren bedeuten, dass sich Gastronomen keine Sorgen über schwankende Tarife machen müssen.- Klare Kommunikation: Gastronomen erhalten eine Benachrichtigung in der App oder per E-Mail, aus der hervorgeht, in welcher Höhe sie ein Darlehen erhalten können und wie hoch die Pauschalgebühr ist.- Keine Frist, keine Zinsen: Gastronomen zahlen das Darlehen so schnell zurück, wie es ihr Geschäft zulässt. Da es keine strenge Frist gibt, können Gastronomen das Darlehen schrittweise als Prozentsatz ihrer täglichen Transaktionen zurückzahlen."Wir sind der festen Überzeugung, dass Lightspeed Capital uns nicht nur bei der Expansion und dem Wachstum unseres Unternehmens helfen wird, sondern auch bei der Eröffnung neuer Restaurants und der kompletten Umstellung von anderen Kassensystemen auf Lightspeed Restaurant. Das ist ein aufregender Schritt für uns!" - Joju K Shibu, Business Analyst bei der DABANGG GROUP (https://dabangg.group/) (CASA PERI PERI, ESTABULO, FLEUR, SAKKU, SAKKUSAMBA)Für Unternehmer kann der Zugang zu Finanzmitteln in der gegenwärtigen Situation nahezu unmöglich erscheinen. Lightspeed beseitigt die Hindernisse und Frustrationen, mit denen Gastronomen bei herkömmlichen Geldgebern konfrontiert sind, und macht den Zugang zu Kapital einfach, sicher und stressfrei. Lightspeed Capital ist auf Gastronomen abgestimmt, um ihre Geschäfte zu unterstützen und zu stärken und ihre Ambitionen zu fördern."Unternehmen sind das Rückgrat unserer Gemeinschaften, und Lightspeed hat sich zum Ziel gesetzt, die Führung eines erfolgreichen Unternehmens einfacher denn je zu machen. Wir glauben, dass der Echtzeit-Zugang zu Kapital eine der größten Herausforderungen ist, denen sich Gastronomen heute stellen müssen. Mit der Ausweitung von Lightspeed Capital auf Deutschland bieten wir unseren Gastronomen eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit, in ihr Geschäft zu investieren. Unser Ziel ist es, ihnen dabei zu helfen, ihre Geschäfte zu optimieren, und zwar durch eine einzige, einheitliche Kassensystem- und Bezahlplattform." Liam Crooks, Lightspeed Managing Director EuropeTauchen Sie ein in die transformativen Funktionen von Lightspeed Restaurant und überzeugen Sie sich von den leistungsstarken Möglichkeiten unseres Systems auf unserer Website (https://www.lightspeedhq.de/).Über LightspeedDie weltweit besten Unternehmen verwenden Lightspeed. Um alltägliche Aufgaben zu vereinfachen, Zeit zu sparen und leistungssteigernde Erkenntnisse zu gewinnen, entscheiden sich ehrgeizige Unternehmer für die einheitliche Kassensystem- und Bezahlplattform von Lightspeed - damit sie ihr Personal zufriedenstellen und die erste Adresse in ihrer Umgebung werden können. Lightspeed bietet alles: integrierte Zahlungen, Bestandsmanagement, erweiterte Analysen, Echtzeitberichte, Personal- und Lieferantenmanagement, Finanzdienstleistungen, persönliche Unterstützung durch Branchenexperten und vieles mehr.Lightspeed (TSX | NYSE: LSPD) wurde 2005 in Montreal gegründet und ist die Premium-Plattform für den anspruchsvollen Einzelhandel und das Gastgewerbe in über 100 Ländern. Bis 2023 haben wir unsere Kunden dabei unterstützt, mehr als 1 Milliarde Gerichte an über 300 Millionen Gäste auf der ganzen Welt zu servieren.Weitere Informationen finden Sie auf lightspeedhq.deFolgen Sie uns auf Social Media: LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/lightspeedcommerce?originalSubdomain=ca), Facebook (https://www.facebook.com/LightspeedHQ/), Instagram (https://www.instagram.com/lightspeedhq/?hl=en), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCqOEKwLpolZBcj4LfU3R0Fg), and Twitter (https://twitter.com/LightspeedHQ).Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten, einschließlich Informationen über das Produktangebot von Lightspeed und die geplante Produkt-Roadmap. Pressekontakt:media@lightspeedhq.com // www.lightspeedhq.deOriginal-Content von: Lightspeed POS Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165632/5692601